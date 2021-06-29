Половине возможных жертв на момент предполагаемого совершения над ними актов насилия было меньше 15 лет. Некоторые злоупотребления могли продолжаться более 10 лет.

Половина инцидентов расследуется



Церковь классифицировала обвинения как обоснованные в 39 процентах случаев. Половина инцидентов расследуется, еще десять процентов обвинений были отклонены.

Статьи по теме: Папа Римский обещал любой ценой искоренить педофилию в лоне Церкви

Часть преступлений произошла несколько десятилетий назад, однако немалое их количество было совершено сравнительно недавно, уточняет AFP. Кроме того, по словам Адама Зака, по всей видимости, есть еще довольно большое число незарегистрированных случаев.

Доклад Конференции епископов Польши



Конференция епископов Польши представила свой первый доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католического духовенства в 2019 году. В нем были перечислены чуть менее 400 случаев в период с 1990 по 2018 годы, когда священнослужители использовали детей или подростков в своих интересах.

Четырехдневная кризисная встреча председателей национальных епископских конференций, посвященная проблеме сексуального насилия священников, прошла в феврале 2019 года в Ватикане. Папа римский Франциск созвал на конгресс 114 глав конференций. В целом же в Ватикан прибыли около 190 представителей римско-католической церкви со всего мира.

На минувшей неделе Ватикан наложил санкции на двух польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними.