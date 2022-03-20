В первые дни войны российские солдаты вошли в зону Чернобыльской АЭС. Позже Владимир Зеленский опубликовал видео атаки на Запорожскую АЭС.

"В атомной энергетике есть такая вещь, как анализ безопасности. Он предполагает анализ всех факторов воздействия, кроме военных. Потому что в мировой истории не было прецедентов, когда военные атаковали атомную электростанцию. Чернобыльская и Запорожская АЭС достаточно надежно защищены. По всем требованиям МАГАТЭ. Но, если российские войска будут прицельно работать по нашим АЭС, если у них будет такая цель, то у них получится разрушить гермооболочку и разгерметизировать реактор, если такое безумие придёт в их головы", — прокомментировал RusDelfi возможные последствия атаки на АЭС украинский эксперт в сфере ядерной энергетики.

"В 1986 году в Чернобыле был взрыв изнутри. Серьезное превышение тепловых параметров и разгерметизация оболочки. А если будет военный взрыв, то получится эффект грязной бомбы. От ракеты соответствующего класса пострадает гермооболочка. Ракета вызовет ударную волну, все радиоактивные материалы попадут в атмосферу, а потому куда ветер донесет", — добавил украинец.

Может ли атака на АЭС повлиять на соседние страны? "Чтобы не пугать людей терминами: осколки зеленея, период полураспада, я ограничусь другими словами. Это будет Чернобыль, только больше. Во сколько раз? Во много, все будет зависеть от силы взрывы, ветра, это может накрыть любую страну".