Возможная приостановка доступа Катара в Европейский парламент до окончания судебного разбирательства - это "дискриминационная" мера, которая "окажет негативное влияние на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности и на текущие переговоры о глобальном дефиците энергии и безопасности", говорится в заявлении. "Мы решительно отвергаем обвинения в причастности нашего правительства к правонарушениям", - подчеркивается в сообщении.

Коррупционный скандал в Европарламенте

В начале декабря вице-председатель Европарламента, представительница социал-демократического крыла из Греции Ева Кайли стала одной из шести подозреваемых в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира. Основанием для этого стали подозрения бельгийской прокуратуры в том, что Катар "пытался повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков".

11 декабря власти Бельгии предъявили обвинения четырем подозреваемым и выдали ордер на их арест. "Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", - заявила прокуратура. Сама Кайли отвергла все обвинения.

Подавляющее большинство депутатов Европарламента 15 декабря проголосовали за приостановку прав доступа катарских чиновников в Европарламент на время расследования, пишет AFP. Окончательное решение остается за спикером парламента Робертой Метсолой, отмечает агентство. По ее словам, пакет реформ, направленный против подобного лоббизма, будет представлен в следующем году.