Катар: ХАМАС отпустит еще 20 заложников за два дня перемирия

 
Deutsche Welle
Tūkstančiai žmonių Izraelyje dalyvavo demonstracijoje, reikalaudami išlaisvinti įkaitus
Tūkstančiai žmonių Izraelyje dalyvavo demonstracijoje, reikalaudami išlaisvinti įkaitus
ФОТО: EPA - ELTA

Боевики террористической группировки ХАМАС во вторник и среду, 28 и 29 ноября, отпустят еще 20 израильских заложников в рамках соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"У нас есть подтверждение, что 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа, могут быть освобождены в течение двух дней", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, отметив, что на данный момент Катар не может подтвердить общее число заложников, которые остаются в плену ХАМАС.

Катар, выступающий посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, собирается использовать двухдневное продление гуманитарной паузы в секторе Газа для достижения "устойчивого перемирия", добавил аль-Ансари. "Наша главная цель прямо сейчас и наша надежда - достичь устойчивого перемирия, которое приведет к дальнейшим переговорам и, в конечном счете, к прекращению... этой войны", - сказал он.

По словам представителя МИД Катара, переговоры об освобождении израильских солдат, находящихся в заложниках у ХАМАС, могут начаться после освобождения гражданских лиц. "В настоящее время приоритетом является освобождение гражданских заложников, женщин и детей, затем наступит очередь военных", - сказал аль-Ансари.

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