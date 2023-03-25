В Риге 25 марта проходит 4-я Антивоенная конференция. Организатором мероприятия выступает Форум свободной России (ФСР) — независимая платформа российской оппозиции. Выяснилось, что в ходе конференции обсуждается внесение новых фигурантов в "Список Путина". В него вносятся кандидаты на санкции, ответственные, по мнению ФСР, за "создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России, а также военных преступников и лиц, ответственных за разжигание войны". Среди новых кандидатов в этот список оказались телеведущий Владимир Познер, бывший руководитель радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, и известная представительница шоу-бизнеса Ксения Собчак.
Сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, пояснил, что для внесения новых имен в этот список, за них должно проголосовать большинства членов ФСР, а это сотни людей.
"Формирование списка идет по запросу. На самом деле есть предложение. Появление каких-то фамилий не означает, что они будут проголосованы естественно", — сказал Каспаров.
Говоря о своей личной позиции Каспаров признал, что к Венедиктову "есть много претензий", однако учитывая проделанную им работу, он "даже близко не попадает в эту группу". В то же время сооснователь ФСР считает, что в "Список Путина" должен быть внесен Владимир Познер.
"С Познером, по-моему, даже вообще обсуждать нечего. Я думаю, что это старейший агент КГБ вообще в российской пропаганде. (…) По-моему, с 1961 года он работает в этой системе Гостелерадио. То есть у человека 60 с лишним лет стаж просто работы в советской и российской пропаганде", — сказал Каспаров.
Каспаров добавил, что Познер — "изощренный враг", который сделал многое для реабилитации режима Владимира Путина, регулярно участвуя в дебатах и дискуссиях на Западе.
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