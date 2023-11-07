Карл III впервые выступил в парламенте

Король Великобритании Карл III впервые в качестве монарха выступил с речью в парламенте и представил планы правительства на новый законодательный год. Среди них - "построение лучшего будущего" путем декарбонизации, реализация мер по предотвращению забастовок и преодолению жилищного кризиса. Особое внимание также было обращено на международные проблемы.

"Мои министры будут тесно сотрудничать с зарубежными партнерами, чтобы поддержать Украину, укрепить НАТО и решить наиболее острые проблемы безопасности. Это включает в себя ликвидацию последствий варварских террористических актов против народа Израиля, содействие доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и поддержку дела мира и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Карл III.