Встреча произошла в Букингемском дворце, где незадолго до этого Карл III принял отставку Лиз Трасс. В Великобритании монарх играет церемониальную роль в назначении лидеров правительства.

42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем 200 лет. Он сменил на этом посту Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев – это самый короткий срок в британской истории.

24 октября Сунак был избран новым лидером британской Консервативной партии после того, как его соперники – бывший премьер-министр Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт – выбыли из гонки.

В августе бывший министр финансов Риши Сунак был одним из фаворитов гонки за место премьер-министра, освободившееся после отставки Бориса Джонсона в июле.

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику всемерной поддержки Украины", – обещал Сунак во время летней кампании. Он также заявил, что его первым зарубежным визитом в качестве премьер-министра будет поездка в Киев.

В ходе дебатов с Лиз Трасс Сунак говорил о том, что у него "хватит смелости", чтобы противостоять президенту России Владимиру Путину.

С февраля 2020 года Риши Сунак занял пост министра финансов. По оценкам экспертов, на этом посту он довольно успешно провёл Великобританию через пандемию COVID-19, среди прочего обеспечив денежную поддержку владельцам закрытых ресторанов и сохранение рабочих мест. В июле 2022 года он ушёл в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона. Критики Сунака утверждают, что его уход послужил одной из причин краха правительства Джонсона.

Для своих сторонников Сунак – воплощение твёрдой руки на руле экономики. Сунак назвал "сказкой" экономические реформы Лиз Трасс, которые она предложила до своего вступления в должность премьер-министра в сентябре 2022 года, и верно предсказал экономический кризис, которые впоследствии вызвали планы этих реформ.

Риши Сунак стал первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители-индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах. Сунак учился в престижной частной школе, а затем – в Оксфорде и Стэнфорде, где встретил свою будущую жену Акшату Мурти, дочь индийского миллиардера. После учёбы Сунак работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Сейчас пара находится на 222-м месте в рейтинге богатейших британцев с состоянием 730 млн фунтов стерлингов.