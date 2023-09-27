Карабахский выбор Азербайджана: этническая чистка или шанс изменить историю?

Паата Закареишвили: Потому что реинтеграция – это последняя фаза разрешения конфликта. В 2012 году, когда я был назначен, ни о какой реинтеграции с абхазами и осетинами не могло быть и речи. Они с нами не разговаривали. Со мной лично, может быть, имели хорошие отношения, но так как я занял абсолютно неприемлемую для них должность, они официально, формально со мной не разговаривали. Неформально – ради Бога – по телефону и так далее, даже по-грузински можно было говорить. Поэтому я весь год потратил, чтобы поменять название министерства.

Приняв в 2012 году предложение стать министром, он первым делом поменял название Министерства реинтеграции, убрав слово "реинтеграция" и заменив его на "примирение и гражданское равноправие". Почему он это сделал?

Философ по образованию и активный деятель гражданского общества Грузии, он занимался поиском и обменом военнопленных и пропавших без вести во время грузино-абхазского конфликта. Закареишвили много изучал конфликты Южного Кавказа, был руководителем Института изучения национализма и конфликтов (Institute for the Study of Nationalism and Conflict), написал книгу, в которой затрагивается проблема отчуждения конфликтующих народов. Как член грузинского правительства он пережил трех премьер-министров, но в итоге реинтеграции Абхазии и Южной Осетии ему добиться не удалось.

Би-би-си: Говоря о карабахском конфликте: в Евлахе прошли первые переговоры, но впереди, в общем, довольно долгий, видимо, путь. Но первый шаг сделан. Что самое трудное, на ваш взгляд, ожидает в этом процессе армян и азербайджанцев в Карабахе?

Я исходил из того, что чем быстрее мы поднимем и решим вопросы гражданского равноправия, тем легче будет уже и конфликты решать, условно говоря, потому что эти вопросы у нас в Грузии довольно тяжелые. И я считаю, что только мирным путем, никуда не спеша, надо обязательно эти вопросы постепенно раскрывать и решать.

Я не против реинтеграции, но она должна быть обоюдной, она должна быть добровольной и она должна созреть. В Грузии этого не было, не созрела еще ситуация.

Как только я поменял название, пошли переговоры и контакты с абхазской и югоосетинской сторонами. Я считаю, что мы потеряли целый год зря. Ну, что поделаешь.

Надо признать, что это тяжелая ситуация, что очень много пролито крови и доверие между нами очень низкое. Поэтому мы ни на чем не настаиваем. Мы понимаем вас, поэтому те, кто хочет жить в гражданстве Армении, мы объявляем какой-то переходный период, пять или 10 лет, можете жить в своих домах, максимально быть в безопасности. Но если вы получите гражданство Азербайджана, у вас будут какие-то преференции, то есть будет применена положительная дискриминация.

Паата Закареишвили: Если Азербайджан выбирает стратегию интеграции, то надо всему миру доказать, что мы на самом деле честно хотим, чтобы наши граждане, этнические армяне остались на территории Азербайджана.

Паата Закареишвили: Самое трудное все-таки — это то, что Азербайджан должен определиться, какой статус он выбирает: в самом деле интеграцию, или это все слова и на самом деле речь идет о вытеснении этнических армян из Карабаха? Это очень важный момент, и мы через шесть месяцев это узнаем.

Буллинг в любом случае будет в какой-то форме в разных местах. На уровне обычных людей это невозможно полностью искоренить. Но главное, каким будет реагирование на буллинг — как в армии, так и в других областях.

Потом — как будет работать полиция и местное самоуправление, как люди будут реализовывать себя, как будет организован призыв в армию, где будут служить молодые армяне? Я думаю, что должен быть опять-таки мораторий, хотя бы минимум пять лет, чтобы их не призывать, чтобы они привыкли к жизни в новом государстве, чтобы исключить дедовщину или неуставные отношения.

У получивших гражданство Азербайджана будут преимущества при поступлении в вузы, в экономический деятельности, доступе к банковской системе, к путешествиям за границей, в политических правах, при получении работы в Баку или других регионах. Вот такие моменты должны быть озвучены.

Мы будем делать все, чтобы армянский язык был защищен, а также ваша церковь и другие фундаментальные ценности идентичности, и будем способствовать, чтобы Лачинский контрольно-пропускной пункт был открыт и у вас был свободный доступ в Армению.

Это исторический шанс, ни у кого больше такого шанса не будет, эту штангу или он поднимет, или никто не поднимет, по крайней мере, в ближайшее время. Поэтому, конечно, очень важно в этом направлении сделать серьезные заявления. Я пока не вижу намеков на шаги в этом направлении. Но буду очень счастлив, если я ошибаюсь.

Пусть этот вопрос будет решен и прописан с такой новой формулировкой, которая навсегда, как в Европе, отправит в архив истории армяно-азербайджанский конфликт. Пусть это будет ужасный сон в нашей истории.

У [президента Азербайджана Ильхама] Алиева есть уникальный шанс. Я, к сожалению, не очень верю в то, что скажу, но у него есть уникальный шанс сказать: все, мы должны закончить многовековое непонимание между армянами и азербайджанцами. И пусть это произойдет при мне, пока я молодой, энергичный.

Теоретически у нас есть европейский опыт, когда [канцлер Германии Конрад] Аденауэр и [президент Франции Шарль] де Голль решили, что французы и немцы не могут так больше жить — две мировые войны прошли и ужасные вещи натворили. И они, два генерала, которые воевали в двух мировых войнах друг против друга [Аденауэр не воевал и не был генералом – ред.], создали новую Европу.

Должна быть свобода обсуждения вопросов о жизни армян с Азербайджаном как с соседом, так и в самом Азербайджане, как граждан. Это должны быть открытые, откровенные, честные разговоры как внутри Армении, так и в диаспоре.

Второй шаг, встречный, обязательно должны сделать этнические армяне, которые хотят остаться на территории Азербайджана. У них сейчас страх за свое будущее, но есть и надежда, что страх этот, возможно, не имеет оснований. Поэтому среди армян, как в Армении, так и в Азербайджане, обязательно должен быть свободный обмен мнениями.

Би-би-си: Но понятно, что конфликт — это дорога с двусторонним движением. И какие-то шаги должны сделать и армяне тоже. Им сейчас тоже очень тяжело, потому что есть ощущение жертвы, унижение проигравшего и так далее. Какие шаги, на ваш взгляд, могли бы помочь армянам в Карабахе и армянам в Армении преодолеть эту ситуацию и сделать шаги навстречу Азербайджану?

Армяне должны иметь возможность свободно обсуждать эти вопросы как публично в Баку, так и на местах с соседями. Словом, в Армении должен быть снят запрет на эти темы, мол, раз ты так говоришь, значит ты азербайджанский шпион или национальный предатель.

Я говорю это как грузин не только потому, что мы тоже это проходили, мы до сих пор так живем, так что мы на Кавказе недалеко друг от друга ушли. Это само по себе неплохо. Я счастлив, что я кавказец. Я часто бываю как в Армении, так и в Азербайджане. Я чувствую, что мой дом не Грузия, а Кавказ.