Карабахский выбор Азербайджана: этническая чистка или шанс изменить историю?

Философ по образованию и активный деятель гражданского общества Грузии, он занимался поиском и обменом военнопленных и пропавших без вести во время грузино-абхазского конфликта. Закареишвили много изучал конфликты Южного Кавказа, был руководителем Института изучения национализма и конфликтов (Institute for the Study of Nationalism and Conflict), написал книгу, в которой затрагивается проблема отчуждения конфликтующих народов. Как член грузинского правительства он пережил трех премьер-министров, но в итоге реинтеграции Абхазии и Южной Осетии ему добиться не удалось.