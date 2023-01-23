Липавский выступил с заверениями после того, как один из кандидатов в президенты Чехии – бывший премьер-министр и миллиардер Андрей Бабиш – вечером в воскресенье во время теледебатов заявил, что, будучи президентом, не отправил бы чешских военных на помощь Польше или странам Балтии в случае нападения на них.

"Однозначно нет. Я хочу мира и не хочу войны. Я бы ни в коем случае не послал бы наших детей и детей наших женщин на войну", – сказал Бабиш. Ведущий несколько раз повторял вопрос, и каждый раз Бабиш отвечал на него отрицательно, утверждая при этом, что его соперник во втором туре выборов, отставной генерал Пётр Павел, хочет втянуть Чехию в войну.

Кто именно мог бы напасть на Польшу или страны Балтии, ведущий дебатов не сказал, однако по контексту очевидно, что в виду имелась Россия.

Чехия, как и Польша, Эстония, Литва и Латвия, является членом НАТО. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из союзников должно рассматриваться как нападение на весь союз. На это Бабишу указали его политические оппоненты, в том числе и Липавский. Входящие в правящую коалицию в Чехии партии поддерживают Павела, они же активно выступают в поддержку Украины.

Бабишу пришлось оправдываться. Сразу же после дебатов он написал в твиттере, что не верит в возможность нападения на Польшу или страны Балтии, а если бы на них всё же напали, то он как президент всё же пришёл бы им на помощь.

Поскольку критика не утихла, в понедельник Бабиш написал, что не ставил под сомнение обязательства Чехии, а лишь выступил против Третьей мировой войны. По его словам, он уже объяснил свою позицию премьеру Польши, а президента Чехии Милоша Земана попросил связаться с польским президентом Анджеем Дудой. Официальная Варшава пока никак не комментировала высказывания Бабиша. Их, однако, раскритиковала польская пресса.

Пётр Павел – также по-польски – написал в твиттере, что второй свой визит в качестве президента нанесёт в Польшу (первый визит чешские президенты традиционно совершают в Словакию), и осудил высказывания своего соперника.

Второй тур выборов президента Чехии пройдёт 27 и 28 января. В первом туре они набрали почти одинаковое число голосов. Опросы свидетельствуют о том, что шансы Павела предпочтительнее. Бабиш перед вторым туром сделал ставку на то, чтобы убедить избирателей в том, что Павел, как военный, хочет вовлечь Чехию напрямую в конфликт с Россией. Сторонники Бабиша распространяют сообщения о том, что Павел якобы объявит мобилизацию на войну в Украине, на билбордах от имени Бабиша появились лозунги о том, что он хочет мира, а не войны. Ряд комментаторов при этом считает, что Бабиш не является в прямом смысле слова пророссийским политиком, а лишь использует тему войны, чтобы демонизировать своего противника. Павел отрицает, что под его руководством Чехия будет стремиться к войне с Россией.