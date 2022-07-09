Германия готовится к возможному кризису в энергоснабжении. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Мы приняли много решений, которые должны способствовать тому, что мы будем подготовлены к дефициту", - сказал Шольц в видеосообщении, опубликованном в субботу, 9 июля.
По его словам, это касается главным образом газоснабжения. "Мы строим трубопроводы, терминалы сжиженного природного газа", - отметил канцлер. Кроме того, он сообщил об усилиях по заполнению газохранилищ и использованию угольных электростанций для экономии газа.
Вице-канцлер Хабек призвал "готовиться к худшему"
В то же время вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью Deutschlandfunk заявил по поводу ожидаемых объемов поставок газа из РФ, что "все возможно".
"Все может случиться. Может быть, газ снова начнет поступать, даже в больших объемах, чем до этого. Может быть, он вообще перестанет поступать. И мы, если говорить честно, должны готовиться к худшему и немного работать, чтобы прийти к лучшему", - сказал Хабек.
Немецкий бизнес требует стабильных поставок газа
Накануне канцлер ФРГ провел встречу с руководителями Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA), Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Центрального объединения немецких ремесленников (ZDH) в Мюнхене. Он пообещал "максимальную скорость" в вопросе снабжения Германии газом.
Объединения в совместном заявлении призвали к стабильным поставкам газа на фоне временной остановки обеих ниток газопровода "Северный поток" с 11 по 21 июля, которое компания-оператор Nord Stream AG объяснила "плановыми профилактическими работами". Участники встречи опасаются, что по окончании этих работ Россия не возобновит поставки сырья.
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