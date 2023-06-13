Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал первым канцлером ФРГ, посетившим Международный фестиваль философии, который ежегодно проходит в Кельне, в этом году - с 6 по 23 июня. Шольц, по его словам, любит читать философские книги, в том числе - современных авторов: американца Майкла Сэндела и француза Дидье Эрибона. В понедельник, 12 июня, канцлер ФРГ пофилософствовал в рамках фестивальной подиумной дискуссии.

Главный вопрос phil.COLOGNE

Как и кем должен работать человек, чтобы у него было время и желание интересоваться политикой и принимать активное участие в общественной жизни, то есть - брать инициативу в свои руки ради своего же счастья в будущем? И как избежать так называемой "Politikverdrossenheit" - отсутствия интереса к политике среди населения страны? Об этом и спросили канцлера Германии в ходе дискуссии.

Олаф Шольц уверен, что каждый индивидуум может принимать участие в политической жизни. Нужно ли для этого учиться дополнительно? "Нет", - уверен канцлер. Более того, не имеет значения, чем конкретно при этом занимался или занимается человек: опыт адвоката или журналиста не более ценен, чем опыт крестьянина или мясника, подчеркнул канцлер.

Канцлер ФРГ признался, что его жизнь абсолютно лишена какой-либо упорядоченности. Планы ежедневно меняются, работать зачастую приходится сутки напролет. Он, конечно, мог себе представить, какой будет его жизнь в роли канцлера, так как наблюдал за своими предшественниками - Ангелой Меркель (Angela Merkel) и Герхардом Шредером (Gerhard Schröder). Однако реальность все равно выглядит иначе - после того, как вступаешь в должность.