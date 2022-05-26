"Уже сейчас президент РФ Владимир Путин провалил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войны", — заявил Шольц, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 26 мая.

По словам Шольца, Путин недооценил "сплоченности и мощи" НАТО, Евросоюза и стран "большой семерки".

"Цель абсолютно очевидна — Путину нельзя позволить выиграть его войну. И я убежден: он ее не выиграет", — подчеркнул федеральный канцлер. Он призвал противостоять притязаниям российского президента на господство. "Важно ясно продемонстрировать Путину, что мира на условиях диктата не будет. Украина не примет его, и мы тоже", — указал Шольц.

В своей речи канцлер отметил, что ФРГ ныне впервые поставляет вооружения в зону военных действий. "Путин будет вести серьезные переговоры о мире лишь в том случае, если поймет, что ему не сломить оборону Украины", — сказал он.

Недопустимость победы Путина



Олаф Шольц указал на драматические последствия варианта, при котором Россия добьется успеха в Украине.

"Путин хочет вернуться к миропорядку, где более сильные решают, что правильно, где свобода, суверенитет и самоопределение — удел не всех. Это империализм! Это попытка с помощью бомб вернуть нас к временам, когда война была обычным средством политики, а на нашем континенте и в мире отсутствовал стабильным миропорядок", — пояснил он.

По словам германского канцлера, сейчас решается судьба "системы международного сотрудничества, выросшая из убеждения "Никогда больше!" после двух катастрофических мировых войн". Мировое сообщество должно и впредь делать ставку на многостороннее сотрудничество, подчеркнул он.