Канцлер Германии прокомментировал ядерную угрозу от России

6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что этот вопрос будет обсудят на ближайшем заседании нижней палаты парламента РФ. "Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США , которые до сих пор не ратифицировали договор", - написал Володин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает планов России проводить ядерные испытания, а должен "привести ситуацию к единому знаменателю" с Соединенными Штатами.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел последнее ядерное испытание в 1990 году, постсоветская Россия не проводила их ни разу. США последний раз делали это в 1992 году. С тех пор в мире было проведено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, все остальные совершила Северная Корея.