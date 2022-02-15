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По прибытии в Москву канцлер ФРГ предпочел сделать тест у врача посольства Германии в России. Представителей органов здравоохранения РФ пригласили присутствовать на тестировании.
Olafas Scholzas
Olafas Scholzas
© AFP / Scanpix

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 15 февраля, отказался от предложения российской стороны сделать ему тест на коронавирус перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместо этого он предпочел сделать ПЦР-тест, необходимый для допуска в Кремль, у немецкого врача при посольстве Германии в Москве.

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В окружении канцлера сообщили, что германская сторона пригласила представителей органов здравоохранения Россия присутствовать на тестировании Шольца. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был привезен из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты — всего 50 человек — еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.

Переговоры с Путиным


Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках визита к Путину тоже отказался от российского ПЦР-теста. В итоге оба политика для соблюдения так называемой социальной дистанции сидели на переговорах по противоположным концам стола длиной шесть метров.

Олаф Шольц прибыл в Москву утром 15 февраля для многочасовых переговоров с Путиным за закрытыми дверьми. В центре внимания будет кризис вокруг Украины. США в последние дни уже неоднократно предупреждали о неминуемом вторжении российских войск в Украину. Россия отвергает эти сообщения, называя их "паникерством".

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