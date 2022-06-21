Президент РФ Владимир Путин ведет борьбу против демократий и испытывает перед ними страх, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. "По всей видимости, Путин боится, что искра демократии может распространиться на его страну", — заявил он в интервью газете Münchner Merkur, опубликованном в онлайн-версии издания в понедельник, 20 июня.
Поэтому Путин, по словам Шольца, уже много лет проводит политику, целью которой является роспуск НАТО и ЕС. Российский президент хочет раскола Европы и возвращения к политике зон влияния, но ему придется смириться с тем, что по соседству с его страной все теснее сплачивается сообщество демократий и правовых государств, подчеркнул канцлер.
"Санкции будут действовать столько, сколько будет необходимо"
Одновременно он в очередной раз призвал Россию, развязавшую войну против Украины, вывести войска из этой страны. "Ясно, что мир, который был бы продиктован милостью Путина, неприемлем", — указал глава немецкого правительства и заявил, что санкции ЕС против России будут действовать "так долго, как это будет необходимо".
Кроме того, Шольц прокомментировал свою поездку в Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по его словам, прошли в очень дружественной атмосфере. Отношения с украинским руководством он назвал позитивными и прочными, а обвинения в запоздалых и недостаточных поставках оружия Берлином — не соответствующими действительности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Больше скидок не будет: не успевшие выбрать поставщика будут платить на 2-8 центов дороже
Минэнерго Литвы предоставило потребителям еще одну...
Глава МИД Литвы сказал, куда Россия должна обращаться по вопросу прекращения транзита
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Спецэфир Delfi: запрет русского мира в Украине, реакция на угрозы Кремля в Литве Как работает Горячая линия для украинских беженцев
Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что...
Агентство приносит извинения за некорректное задание на экзамене по русскому языку в школах
Во вторник литовское Национальное агентство по...
Около здания парламента начался недельный митинг Литовского союза семей
Во вторник на поляне около здания парламента Литвы...