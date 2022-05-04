Президент России Владимир Путин совершил ошибку, напав на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по окончании заседания правительства Германии во дворце Мезеберг в федеральной земле Бранденбург в среду, 4 мая. "Уже очевидно, что Путин полностью просчитался со своей жестокой агрессивной войной против Украины", - подчеркнул Шольц.
По его словам, в результате нападения на Украину Путин получил "более сильную НАТО, улучшенную организацию безопасности, в том числе на восточном фланге альянса, и единый Европейский Союз". На фоне российской агрессии "сформировалось сообщество, которое позаботилось о военной поддержке Украины и поставках ей военной техники", констатировал глава германского правительства, отметив, что "в этой сфере Германия продолжает вносить свою лепту".
Как сообщил Олаф Шольц, участники заседания обсудили и запланированный закон об исполнении санкций, который позволит улучшить исполнение штрафных мер против всех "приспешников путинского режима".
Работа в ФРГ для беженцев от путинского режима
В свою очередь вице-канцлер ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек (Robert Habeck) пообещал предоставить работу в Германии беженцам из России, которые спасаются от внутренних репрессий властей РФ. "Мы предлагаем рабочие места и тем, кто бежит или уже бежал из России от путинского режима", - сказал Хабек после заседания правительства ФРГ.
"Правительство Германии сознательно желает обратиться к этим людям, вы принесете большую пользу Германии", - отметил Хабек.
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