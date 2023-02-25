Индия в качестве председателя в "большой двадцатке" (G-20, Группа двадцати) должна дать четкое определение войне России в Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The Times of India в начале своего двухдневного визита в Индию, который стартовал в субботу, 25 февраля.

"Мы хотим еще больше укрепить наши двусторонние отношения с Индией и наше сотрудничество по глобальным вопросам, таким как смягчение последствий изменения климата и преобразование наших экономик на справедливой, зеленой и устойчивой основе", - подчеркнул Шольц.

"Мы будем интенсивно обсуждать все темы, имеющие отношение к развитию наших стран, но также и мир во всем мире, что очень важно", - сказал Шольц журналистам после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди принял канцлера ФРГ в президентском дворце.

Первый официальный визит Шольца в Индию

Поездка - первый официальный визит Шольца в Индию, хотя для него это - уже четвертая встреча с Моди с момента вступления в должность в 2021 году.

"Существует огромный потенциал для интенсификации сотрудничества в таких секторах, как возобновляемые источники энергии, водородная энергетика, мобильность, фармацевтика, цифровая экономика и многие другие", - уверен глава правительства ФРГ.

На встрече с Моди канцлера сопровождали руководители крупных немецких компаний, таких как Siemens. Позднее Шольц должен был отправиться в Бангалор, чтобы пообщаться с сотрудниками ряда германских фирм по производству программного обеспечения, включая SAP.

Индия отказывается осудить полномасштабное вторжение России в Украину

Индия отказывается осудить полномасштабное вторжение России в Украину и наращивает закупки нефти у Москвы, которая является крупнейшим поставщиком оружия Нью-Дели, констатировало агентство AFP.

Как сообщило 9 декабря 2022 года агентство Bloomberg, премьер-министр Индии Моди отказался от ежегодной личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая традиционно проводилось в декабре.