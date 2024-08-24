Канцлер ФРГ: преступник в Золингене должен быть наказан

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил ножевое нападение в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). В посте, опубликованном в его аккаунте в соцсети Х, в субботу, 24 августа, политик назвал произошедшее „ужасным событием“, которое его „очень удручает“.

Накануне вечером в разгар „Фестиваля разнообразия“, приуроченного к 650-летию города Золинген на западе Германии на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом. В результате нападения погибло три человека, еще восемь пострадали. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным. Полиция продолжает его поиски.