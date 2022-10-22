Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) опроверг сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин в двусторонних беседах с ним якобы угрожал расширением войны в Украине. Соответствующее заявление глава германского кабмина сделал в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого издание разместило на своем сайте в субботу, 22 октября.

"Сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, являются ложными", - заявил канцлер. Кроме того, Шольц выступил с утверждением, что давно осознал опасность энергетической зависимости Германии от России.

"Безрезультатно выступал за строительство терминалов СПГ"

Говоря об использовании Путиным энергопоставок "как оружия", глава правительства ФРГ отметил: "Мне уже на раннем этапе было ясно, что дело может дойти до этого". Канцлер уверяет, что еще тогда пришел к выводу: "Мы можем использовать дешевый газ из России, но мы не должны ставить себя в зависимость от него, а должны развивать другие источники поставок".

Будучи мэром Гамбурга, он выступал за строительство терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) на северном побережье Германии, заявил Шольц. "К сожалению, безрезультатно", - отметил канцлер. По словам политика, во время пребывания на посту министра финансов ФРГ он продолжил добиваться этой цели. "Предыдущее правительство среди прочего приняло закон, который сделал планирование для строительства терминалов СПГ в Брунсбюттеле, Штаде и Вильгельмсхафене более экономически целесообразным", - указал Шольц. Сегодня Германия извлекает из этого выгоду, считает он.

При этом, по словам канцлера, для проектов на том этапе не удалось найти финансовых спонсоров, поэтому инвестиции так и не были сделаны.

Вместе с тем Олаф Шольц не захотел ответить на вопрос, был ли он одинок в своей позиции по диверсификации поставок энергоносителей, когда входил в состав предыдущего правительства - Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Вскоре после моего избрания канцлером я спросил ответственные структуры в канцелярии канцлера, что мы будем делать, если газ из России перестанет поступать. К сожалению, планов на этот счет не было", - заявил Шольц.

Критика в адрес Шольца из-за возможности продажи часть акций Гамбургского порта компании из КНР

Ранее, 20 октября, журналисты общественно-правовых телерадиокомпаний WDR и NDR сообщили о намерении канцлера, вопреки мнению шести министров его правительства, разрешить продать часть акций Гамбургского порта китайской государственной компании COSCO - одному из мировых лидеров в области морских грузовых и контейнерных перевозок. В ответ "Союз-90"/"зеленые" и члены либеральной Свободной демократической партии напомнили об опыте с российским газом.

По словам министра юстиции ФРГ либерала Марко Бушмана (Marco Buschmann), "нельзя допустить, чтобы какая бы то ни была критически важная инфраструктура Германии попала под контроль китайского правительства. Это вопрос независимости". Бушман призвал не повторять с Китаем ошибок с Россией.