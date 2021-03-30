Канцлер Австрии заявил о планах купить у России 1 млн доз "Спутника V"

Вена собирается закупить у Москвы 1 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

"С вакцинами не должно быть геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята", — пояснил он (цитата по ОЕ24).

Политик сообщил, что с февраля Австрия находилась в тесном контакте с Россией и вела переговоры о поставках. "Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, возможно более раннее возвращение к нормальной жизни и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", — заключил канцлер.

Президент России Владимир Путин созвонился с Курцем для обсуждения поставок 26 февраля. В тот же день Вена установила контакт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается производством и распространением "Спутника V". 5 марта у канцлера прошла встреча с генеральным директором фонда Кириллом Дмитриевым. Также между ними состоялось несколько телефонных переговоров.

Предполагается, что Австрия закупит у России 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. человек. Первая поставка, как ожидается, должна произойти в апреле. Она будет включать 300 тыс. доз. Еще 500 тыс. должны поступить в мае, а последняя партия, как ожидается, придет в начале июня. Как отмечает ОЕ24, между странами уже подписано соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами.