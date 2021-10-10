Несколькими днями ранее отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте — Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.
Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП , а позднее занять пост канцлера.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врач - об антителах: уже известно, какое их количество обеспечивает 80-процентную защиту (45)
Около 60% жителей Литвы уже привиты от COVID-19. Однако один...
Профессор скептически оценивает побуждение пожилых людей к вакцинации с помощью выплат: видит другое средство (53)
На заседании в среду правительство одобрило...
Пережившая самую страшную стадию ковида страна привила 9 из 10 жителей: литовка рассказала, что привело к такому успеху (98)
В январе в Португалии от COVID-19 ежедневно умирали две...
Предлагают изменить порядок выдачи "паспорта возможностей": Минздрав Литвы предоставил свой ответ (19)
Минздрав не намерен менять порядок выдачи "паспорта...
Каспарас Урбонайтис. Народ в Литве богатый... (110)
…ну, судя по количеству и размеру взимаемых налогов....