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В Канаде уже 12-е сутки продолжается акция протеста водителей большегрузных автомобилей, которые добиваются отмены ограничительных мер канадского правительства, принятых в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Помимо блокады столицы страны, Оттавы, дальнобойщики перекрыли пограничный мост Ambassador Bridge, соединяющий канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган, сообщило в среду, 9 февраля, агентство Reuters.
Protestai Kanadoje
Protestai Kanadoje
© Scanpix / Reuters

Этот мост считается самым важным сухопутным соединением между двумя странами. Около 8000 грузовиков пересекают эту границу каждый день — 75 процентов канадского экспорта идет в США. По данным агентств, вечером, 8 февраля, мост был частично открыт для движения в направлении США, однако полосы в сторону Канады остаются блокированными.

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Канадские власти изо всех сил пытаются найти способы прекратить акцию протеста, надеясь, что сочетание уголовного преследования водителей, штрафов за нарушение правил дорожного движения и создание проблем с доступом к топливу положит конец блокадам. В частности, ведется расследование по факту попытки поджога жилого дома в центре Оттавы. Полиция уже задержала 23 участника протестов.

Организаторы намерены протестовать до полной отмены ограничений


Бизнес-сообщество также призвало дальнобойщиков немедленно прекратить акцию. Президент Канадской ассоциации производителей автомобилей заявил, что ее продолжение "поставит под угрозу автомобильное производство, в котором заняты десятки тысяч канадцев".

Тем не менее организаторы протестов пригрозили продолжать акцию до тех пор, пока все ограничительные меры не будут отменены.

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