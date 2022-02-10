Этот мост считается самым важным сухопутным соединением между двумя странами. Около 8000 грузовиков пересекают эту границу каждый день — 75 процентов канадского экспорта идет в США. По данным агентств, вечером, 8 февраля, мост был частично открыт для движения в направлении США, однако полосы в сторону Канады остаются блокированными.
Канадские власти изо всех сил пытаются найти способы прекратить акцию протеста, надеясь, что сочетание уголовного преследования водителей, штрафов за нарушение правил дорожного движения и создание проблем с доступом к топливу положит конец блокадам. В частности, ведется расследование по факту попытки поджога жилого дома в центре Оттавы. Полиция уже задержала 23 участника протестов.
Организаторы намерены протестовать до полной отмены ограничений
Бизнес-сообщество также призвало дальнобойщиков немедленно прекратить акцию. Президент Канадской ассоциации производителей автомобилей заявил, что ее продолжение "поставит под угрозу автомобильное производство, в котором заняты десятки тысяч канадцев".
Тем не менее организаторы протестов пригрозили продолжать акцию до тех пор, пока все ограничительные меры не будут отменены.
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