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На фоне "наращивания российского военного присутствия" близ границ Украины Оттава приняла решение вывозить из Киева членов семей сотрудников своего посольства. Президент Зеленский считает это частью дипломатической игры.
Канада вывезет членов семей сотрудников посольства в Киеве
© Shutterstock nuotr.

Вслед за США, Великобританиейи Австралией власти Канады приняли решение временно вывезти на родину членов семей сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом во вторник, 25 января, сообщил МИД в Оттаве, указав, что такое решение принято на фоне "продолжающегося наращивания российского военного присутствия и дестабилизирующих действий в Украине и вокруг нее".

Это решение распространяется на детей сотрудников канадского посольства в возрасте до 18 лет и членов семей дипломатов.

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"Безопасность канадцев, нашего персонала и их семей в дипмиссиях за границей является нашим приоритетом", - указывается в заявлении.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал тонкостью сложной дипломатической игры то, что некоторые страны отзывают из Украины часть сотрудников своих диппредставительств, и это не означает неизбежной эскалации.

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры, - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном его пресс-службой. - Вместе с партнерами мы работаем совместно, действуем единой командой".

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Deutsche Welle

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