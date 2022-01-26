Канада вывезет членов семей сотрудников посольства в Киеве

Вслед за США, Великобританиейи Австралией власти Канады приняли решение временно вывезти на родину членов семей сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом во вторник, 25 января, сообщил МИД в Оттаве, указав, что такое решение принято на фоне "продолжающегося наращивания российского военного присутствия и дестабилизирующих действий в Украине и вокруг нее".
Это решение распространяется на детей сотрудников канадского посольства в возрасте до 18 лет и членов семей дипломатов.
"Безопасность канадцев, нашего персонала и их семей в дипмиссиях за границей является нашим приоритетом", - указывается в заявлении.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал тонкостью сложной дипломатической игры то, что некоторые страны отзывают из Украины часть сотрудников своих диппредставительств, и это не означает неизбежной эскалации.
"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры, - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном его пресс-службой. - Вместе с партнерами мы работаем совместно, действуем единой командой".
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