Канада выделяет Украине более 1 млрд долларов военной помощи

Канада намерена выделить на военную поддержку Украины более 1,3 млрд канадских долларов (в пересчете: 869 млн евро) в период с 2023 по 2026 годы. Это следует из экономического отчета, обнародованного на сайте правительства страны во вторник, 21 ноября.
Указывается, что из вышеназванной суммы 816 млн канадских долларов (546 млн евро) будет выделено в период с 2023 по 2024 годы, 318 млн долларов (213 млн евро) - с 2024 по 2025 годы и 197 млн долларов (132 млн евро) - с 2025 по 2026 годы. Начиная с 2026 года расходы на военную помощь Украине обозначены в документе как нулевые.
Визит Владимира Зеленского в Канаду
В сентябре текущего года, освещая визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, канадский телеканал CTV указал, что с января 2022 года Оттава предоставила Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 млрд долларов (6,6 млрд евро). "Федеральное правительство также ввело многочисленные санкции в отношени России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приняло более 175 000 украинцев в нашей стране", - говорилось далее в публикации.
Тогда же, в сентябре, было объявлено о выделении Канадой дополнительной военной помощи Украине на сумму в 650 млн долларов (435 млн евро) на период в ближайшие несколько лет. Кроме прочего, в эту сумму входила партия германских танков Leopard 2.