Канада выделяет Украине более 1 млрд долларов военной помощи

Канада намерена выделить на военную поддержку Украины более 1,3 млрд канадских долларов (в пересчете: 869 млн евро) в период с 2023 по 2026 годы. Это следует из экономического отчета, обнародованного на сайте правительства страны во вторник, 21 ноября.

Указывается, что из вышеназванной суммы 816 млн канадских долларов (546 млн евро) будет выделено в период с 2023 по 2024 годы, 318 млн долларов (213 млн евро) - с 2024 по 2025 годы и 197 млн долларов (132 млн евро) - с 2025 по 2026 годы. Начиная с 2026 года расходы на военную помощь Украине обозначены в документе как нулевые.

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