Канада вводит санкции против строителей Крымского моста

Вводимые ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на ведение бизнеса с физическими и юридическими лицами, ставшими объектами санкций.
Кто попал под крымские санкции Канады
Александр Ганов — директор АО ТК "Гранд Сервис Экспресс". С 2019 года эта компания занималась восстановлением железнодорожного сообщения между Россией и полуостровом Крым.
Леонид Рыженкин — заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж". По данным ЕС, Рыженков с 2015 года курировал строительство Крымского моста.
Компания АО "Ленпромтранспроект" занимается федеральными и региональными программами развития транспортной инфраструктуры в России. Она проектировала железнодорожные подходы к Керченскому мосту и выполняла функции архитектурного надзора при строительстве.
Компания АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" была техзаказчиком подходов к Керченскому мосту. В октябре 2020 года против всех вышеназванных бизнесменов и компаний были также введены санкции Евросоюза.
Санкции Канады за нарушение прав человека
21 марта Канада ввела санкции в отношении девяти россиян за нарушение прав человека. В этом списке находятся, кроме прочих, глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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