Канада ввела санкции против причастных к репрессиям в отношении Навального и Кара-Мурзы

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что санкции введены против 15 российских персон и трех организаций и учреждений.

«Попавшие под санкции персоны и юридические лица являются высокопоставленными чиновниками российского правительства, правоохранительной системы и Следственного комитета, а также финансируемых из федерального бюджета судов, включая одиозный Басманный районный суд, которые прямо причастны к нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы, Алексея Навального и других граждан России», — говорится в пресс-релизе правительства Канады.

Имена попавших под санкции пока не обнародованы.