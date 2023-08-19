19 августа 2023 г. 12:55

Канада ввела санкции против причастных к репрессиям в отношении Навального и Кара-Мурзы

 
bbcrussian.com
Vladimiras Kara-Murza
Vladimiras Kara-Murza
ФОТО: AFP / Scanpix
Канада в пятницу внесла в свой обширный «российский» санкционный список чиновников, причастных к репрессиям против оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что санкции введены против 15 российских персон и трех организаций и учреждений.

«Попавшие под санкции персоны и юридические лица являются высокопоставленными чиновниками российского правительства, правоохранительной системы и Следственного комитета, а также финансируемых из федерального бюджета судов, включая одиозный Басманный районный суд, которые прямо причастны к нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы, Алексея Навального и других граждан России», — говорится в пресс-релизе правительства Канады.

Имена попавших под санкции пока не обнародованы.

Правительство Канады отмечает, что координирует санкции в отношении россиян с США и Великобританией и напоминает, что с 2014 года ввело санкции в отношении уже 2600 физических и юридических лиц в России, Беларуси, Украине и Молдове, причастных к покушениям на территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Источник
bbcrussian.com
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