Канада ввела санкции против причастных к репрессиям в отношении Навального и Кара-Мурзы

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что санкции введены против 15 российских персон и трех организаций и учреждений.
«Попавшие под санкции персоны и юридические лица являются высокопоставленными чиновниками российского правительства, правоохранительной системы и Следственного комитета, а также финансируемых из федерального бюджета судов, включая одиозный Басманный районный суд, которые прямо причастны к нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы, Алексея Навального и других граждан России», — говорится в пресс-релизе правительства Канады.
Имена попавших под санкции пока не обнародованы.
Правительство Канады отмечает, что координирует санкции в отношении россиян с США и Великобританией и напоминает, что с 2014 года ввело санкции в отношении уже 2600 физических и юридических лиц в России, Беларуси, Украине и Молдове, причастных к покушениям на территориальную целостность и суверенитет Украины.