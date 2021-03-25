В сообщении МИДа подчеркивается, что санкции стали частью согласованных дипломатических усилий, призванных оказать давление на высокопоставленных российских чиновников, ”причастных к покушению на убийство Алексея Навального, его последующему судебному преследованию”, а также к задержаниям россиян, выходивших на акции протеста в поддержку Навального. В министерстве отметили, что принятые меры соответствуют санкциям США и Евросоюза, введенным из-за преследования Навального.
В санкционный список Канады вошли:
- директор ФСБ Александр Бортников;
- глава ФСИН Александр Калашников;
- первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко;
- генпрокурор Игорь Краснов;
- замглавы Минобороны Алексей Криворучко;
- замглавы Минобороны Павел Попов;
- глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин;
- командующий Росгвардией Виктор Золотов;
- полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
В Кремле сообщили РИА Новости, что Россия ответит на санкции Канады.
17 января Алексея Навального по требованию ФСИН задержали в аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Германии, где лечился после отравления боевым ядом из группы ”Новичок”. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу ”Ив Роше” на реальный. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен будет провести в колонии чуть более двух с половиной лет. Он отбывает срок в ИК-2 в Покрове во Владимирской области.
23 января в более чем 100 городах России прошла первая из серии акций протеста в поддержку Алексея Навального. Также акции за Навального прошли 31 января, 2 и 14 февраля. По данным ”ОВД-Инфо”, в связи с протестами задержали около 11 тысяч человек.
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