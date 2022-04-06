Канада ввела санкции против девяти россиян и девяти белорусов

Санкции также распространились на бывшего главу совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского и его жену Галину Пумпянскую, основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича, руководителя компании "Марафон Групп" Александра Винокурова и начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова.
Девять новых фигурантов черного списка из Беларуси
Новые ограничения также затронули девять граждан Беларуси. Среди них — заместители министра обороны Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко. Попадание в список означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну, а также запрет на совершение сделок с любой собственностью на территории Канады и получения заемного финансирования.
Канада в числе других стран Запада с конца февраля вводит санкции против России, развязавшей полномасштабную войну на территории Украины. В числе прочего, власти в Оттаве закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, запретили российским кораблям заходить в канадские порты и внутренние воды, а канадским банкам — совершать операции с ЦБ РФ. Кроме того, в черный список внесено большое число российских официальных лиц, олигархов и сотрудников государственных СМИ.
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