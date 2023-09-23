Канада ввела санкции против 42 граждан РФ и 22 российских юрлиц

Канада объявила о введении санкций против 42 граждан РФ и 22 российских юридических лиц, в числе которых Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), российская организация детей и молодежи "Движение первых", издания "Взгляд" и "Комсомольская правда". Об этом сообщается на сайте канадского правительства.