Канада ввела санкции против 42 граждан РФ и 22 российских юрлиц

 
"Настоящее время"
ФОТО: AFP/Scanpix

Канада объявила о введении санкций против 42 граждан РФ и 22 российских юридических лиц, в числе которых Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), российская организация детей и молодежи "Движение первых", издания "Взгляд" и "Комсомольская правда". Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Также под ограничения подпали Российское географическое общество, дискуссионный клуб "Валдай", подразделение Росатома "Рэнера", Национальный комитет по исследованию БРИКС и другие организации и учреждения.

Среди физических лиц, которые внесены в санкционный список Канады, значатся ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

В июле этого года Канада ввела санкции против глав российских Минобрнауки и Минкультуры Валерия Фалькова и Ольги Любимовой, певцов Тимати, Валерии, Юлии Чичериной, Александра Скляра и актера Дмитрия Харатьяна. Под санкции Канады также попали банк "Тинькофф", платежная система "Мир", операторы связи "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн".

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