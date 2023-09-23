Канада ввела санкции против 42 граждан РФ и 22 российских юрлиц

Также под ограничения подпали Российское географическое общество, дискуссионный клуб "Валдай", подразделение Росатома "Рэнера", Национальный комитет по исследованию БРИКС и другие организации и учреждения.
Среди физических лиц, которые внесены в санкционный список Канады, значатся ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
В июле этого года Канада ввела санкции против глав российских Минобрнауки и Минкультуры Валерия Фалькова и Ольги Любимовой, певцов Тимати, Валерии, Юлии Чичериной, Александра Скляра и актера Дмитрия Харатьяна. Под санкции Канады также попали банк "Тинькофф", платежная система "Мир", операторы связи "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн".