Канада сообщила о кибератаке на ее министерство иностранных дел

Министерство иностранных дел Канады подверглось кибератаке. Даже спустя несколько дней после инцидента сотрудники МИД не восстановили доступ к ряду онлайн-систем, сообщили власти страны в понедельник, 24 января.

Хакерская атака совершена 19 января, другие канадские министерства не пострадали, говорится в заявлении. Пока неизвестно, кто мог совершить кибернападение и с территории какого государства оно совершено.

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Между тем 20 января канадское ведомство, отвечающее за кибербезопасность, заявило об укреплении важных структур в борьбе против "поддерживаемых Россией киберугроз", отмечает AFP.

Масштабная кибератака в Украине

В середине января власти Украины заявили о масштабной кибератаке на более 70 правительственных сайтов, в том числе на страницы МИД и министерства образования и науки. На ряде из них были размещены обращения с угрозами на украинском, русском и польском языках.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии предварительных данных, позволяющих предположить, что за данной атакой могли стоять связанные с российскими спецслужбами хакеры.