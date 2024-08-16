Канада разрешила Киеву применять ее бронетехнику в РФ

Украина может свободно использовать танки и бронемашины, предоставленные Канадой, на территории РФ. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.

„Украинцы лучше знают, как защищать свою родину, и мы готовы поддерживать их потенциал“, - привел канал слова представительницы оборонного ведомства. „Канада не накладывает географических ограничений на использование военного снаряжения, которое мы передаем Украине“, - добавила она.

Это заявление было сделано на фоне спекуляций военных экспертов о том, как долго Украина сможет продолжать наступление в Курской области РФ.

Танки Leopard 2A4 и бронемашины