Канада разрешила Airbus использовать титан из РФ

Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан для изготовления самолетов на территории страны, несмотря на санкции, введенные Оттавой против производителя титана "ВСМПО-Ависма" из РФ. Об этом сообщило в среду, 24 апреля, агентство Reuters.

"Airbus осведомлена о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении "ВСМПО-Ависма", и получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями", - заявили в Airbus Canada в ответ на запрос Reuters.