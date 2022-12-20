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Власти Канады заявили, что начинают процедуру ареста и последующей конфискации активов компании Granite Capital Holdings Ltd. на сумму 26 млн долларов.
Romanas Abramovičius
Romanas Abramovičius
© AFP / Scanpix

Компания принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, который находится под санкциями Оттавы.

Как говорится в сообщении канадского МИД, этот шаг станет первым случаем применения новых полномочий правительства по аресту активов, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями.

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Теперь министр иностранных дел Канады Мелани Жоли рассмотрит возможность обращения в суд с заявлением о конфискации активов, и в случае успеха вырученные средства могут быть использованы для восстановления Украины и компенсаций жертвам российского вторжения.

При этом Жоли подчеркнула, что "Канада продолжит оказывать давление на российский режим и тех, кто извлек выгоду из варварского путинского вторжения в Украину".

Министр финансов Канады Христя Фриланд отметила, что российские олигархи, причастные к вторжению в Украину, "не найдут в Канаде безопасного пристанища для своих незаконно нажитых капиталов".

В общей сложности с начала военного вторжения России в Украину канадские власти ввели санкции в отношении более чем 1500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

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