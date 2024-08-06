Камала Харрис объявила своего напарника по президентской кампании. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уольц

Хотя официально Демократическая партия объявит своего кандидата на выборах на партийном съезде, который пройдет с 19 по 22 августа, Харрис уже заручилась достаточным числом сторонников, чтобы считаться кандидатом от партии, не дожидаясь съезда.

Последний опрос, проведенный CBS, американским партнером Би-би-си, показал, что в национальном масштабе Харрис опережает Трампа всего на один пункт. Опрос, опубликованный в воскресенье, показал, что Трамп и Харрис сравнялись в штатах, где бывший президент имел преимущество в пять пунктов, пока Джо Байден отказывался сняться с гонки.

В выходные Харрис провела собеседования с несколькими ведущими претендентами в Вашингтоне. Тим Уольц присоединится к ней во время стремительного пятидневного тура по семи городам, поскольку Харрис активизирует свою кампанию в ключевых штатах, где развернутся основные политические сражения.

Уольц также имеет опыт принятия прогрессивных законов в своем штате и их защиты в понятной для умеренных и независимых избирателей форме.

Уольц, которому сейчас 60 лет, руководил Миннесотой во время беспорядков 2020 года, вспыхнувших из-за смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он направил Национальную гвардию на подавление беспорядков. Уольц 20 лет служил в Национальной гвардии, преподавал в средней школе, а также работал помощником футбольного тренера.

Уольц — закаленный в политических схватках лидер, который 12 лет проработал в Конгрессе, прежде чем стать губернатором Миннесоты в 2018 году. Его простая речь и образ жителя маленького городка на Среднем Западе могут привлечь независимых и консервативных избирателей.

Выбор напарника — это ее личное решение, депутаты съезда в этом вопросе права голоса не имеют.

На своей предыдущей работе в качестве конгрессмена он смог победить в округе, где проживает значительное число сельских жителей и избирателей-республиканцев.

Политические противники Уольца, главным образом республиканцы, критиковали его действия в связи с пандемией и протестами 2020 года.

Как выбирают вице-президента?

В США кандидат в президенты всегда идет на выборы с напарником, который, в случае победы становится вице-президентом — сама Камала Харрис именно так попала в Белый дом, будучи напарницей Джо Байдена на выборах 2020 года.

Кандидатуру возможного вице-премьера не проверяет ФБР, но это не означает, что ее не исследуют самым тщательным образом.