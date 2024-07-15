Каллас ушла в отставку с поста премьер-министра Эстонии

В понедельник правительство во главе с Каей Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку.

До вступления в должность нового правительства Каллас продолжит исполнять обязанности премьер-министра. Она выразила надежду, что новое правительство будет сформировано довольно быстро.

Каллас занимала пост премьер-министра с января 2021 года.