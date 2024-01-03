Каковы перспективы признания «Паспорта новой Беларуси» странами Евросоюза?

В последние дни 2023 года появились сообщения о том, что не менее 125 белорусов были арестованы после возвращения на родину из стран ЕС. Причины возвращения были, в основном, принудительно-административного характера — дело в том, что в минувшем году самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ, согласно которому живущие за рубежом граждане могут поменять документы, у которых заканчивается срок действия, не в представительствах МИД страны пребывания, а исключительно на территории самой Беларуси.
Ранее Лукашенко призвал эмигрировавших вернуться на родину, где после покаяния их, якобы, ожидает прощение. Однако, реальность в очередной раз разошлась с обещаниями диктатора. Из Беларуси продолжают поступать сообщения об арестах вернувшихся из-за рубежа по личным причинам граждан, которых обвиняют в причастности к протестной деятельности.
Уместно напомнить, что еще в середине ноября прошлого года Евросоюз призвал Александра Лукашенко отпустить из белорусских тюрем и колоний всех политзаключенных. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении в Международный день солидарности с Беларусью подчеркнул, что после президентских выборов 2020 года, результаты которых были сфальсифицированы официальным Минском, ситуация с правами человека в Беларуси резко ухудшается с каждым годом. По словам Борреля, режим Лукашенко «осуществил более 40 тысяч политически мотивированных арестов, возбудил по меньшей мере 12 тысяч политически мотивированных уголовных дел и содержит почти 1 500 политических заключенных».
Аналогичные заявления были неоднократно обнародованы Госдепартаментом США.
Между тем, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, выступая 2 января в эфире украинского телеканала «Freeдом», вещающего на русском языке, сказал, что по сведениям белорусских правозащитников, в настоящее время, в белорусских застенках находятся порядка 5 тысяч политических узников. А о судьбе Николая Статкевича, Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и Павла Северинца ничего неизвестно уже несколько месяцев.
Латушко также призвал страны Запада к более решительному санкционному давлению на Александра Лукашенко и его ближайшее окружение для того, чтобы добиться скорейшего освобождения всех политических заключенных.
«Сама идея мне очень нравится, и я хотел бы признать этот паспорт еще вчера»
Представители белорусской политэмиграции высказывали упреки в адрес европейских политиков, что те не уделяют достаточно внимания политическим узникам режима Лукашенко. Знают ли об этой ситуации внутри Беларуси европейские политики и чиновники?
С этим вопросом корреспондент Русской службы «Голоса Америки» обратилась к депутату Европейского парламента от Литвы и постоянному докладчику по Беларуси Пятрасу Ауштрявичюсу (Petras Auštrevičius).
В ответ он заметил, что у него тоже иногда складывается впечатление, что Запад не использует все возможности давления на режим Лукашенко. «Он (Лукашенко) рассматривается как нечто наряду с Путиным, что само собой является на сегодняшний день большим риском и проблемой. И к самому Лукашенко обращаются только тогда, когда случается что-то неординарное или когда происходят процессы, связанные с совместными решениями с Российской Федерацией. Если бы Запад взялся всерьез за режим Лукашенко, то есть, пригрозил бы или начал подготовку такого пакета санкций, который бы вел к ослаблению режима, и это стало бы всем известно, это дало бы результат», — уверен евродепутат.
Пятрас Ауштрявичюс исходит из того, что при таком сценарии Лукашенко как рациональный политик вынужден был бы учитывать решимость Запада и не допустил бы таких эксцессов, как аресты возвращающихся граждан. «Запад не использует никакого фундаментально опасного для режима Лукашенко давления, ни политического, ни экономического. Поэтому он себя ведет, как ему заблагорассудится, и действует согласно законам бандитского мира», — оценивает ситуацию постоянный докладчик по Беларуси в Европейском парламенте.
Некоторое время назад Светлана Тихановская объявила о работе над созданием «Паспорта новой Беларуси» для тех, кто не рискнет поехать домой для замены устаревшего документа. Однако, могут возникнуть проблемы с признанием «Паспорта новой Беларуси» в разных странах Евросоюза. Каким видится решение этой проблемы Пятрасу Ауштрявичюсу?
«Я уверен, что с юридической точки зрения и всех других факторов, которые ведут к признанию того или иного паспорта, отсутствует много различных составляющих, в том числе – суверенитет и территориальность этого документа», — считает литовский политик.
И поясняет, что, если отдельная страна Запада захочет признать такой паспорт, она должна будет учесть многие аспекты, которые на данный момент не проработаны. «Сама идея мне очень нравится, и я хотел бы признать этот паспорт еще вчера. Но так как нет внятного ответа по его суверенитету, очень трудно представить, что в скором времени можно надеяться на признание такого паспорта. Я сам говорил с дипломатами, с руководителями оппозиционного движения и думаю, что надо идти по более практическому пути – выдаче документов для просителей политического убежища», — подчеркивает господин Ауштрявичюс.
Он также призывает беларусов более конкретно признать следующую реальность: «Многие, особенно на примере возвращающихся в Беларусь для возобновления документов, еще не понимают, в какую рискованную ситуацию они себя ставят. Они рискуют своей жизнью, своим здоровьем и своим будущим. Это же тоталитарный режим – слежка за всеми идет круглосуточно, поэтому такое рисковое поведение не должно продолжаться».
По словам евродепутата, беларусы также должны признать, что данная проблема долгосрочная, стратегически опасная для инакомыслящих и для всех, кто имеет собственное мнение. «А нам на Западе надо выдавать документы беженцев, и это наиболее краткосрочное решение проблемы, которая несомненно существует. С окончанием действия удостоверения личности возникают вполне конкретные проблемы, но я уверен, что многие страны готовы их решать очень практически», — подытоживает Пятрас Ауштрявичюс.
«Минувшим летом белорусская оппозиция четко провозгласила свою геополитическую цель»
Депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius) подчеркивает, что западные политики делают четкое разграничение между режимом Лукашенко и народом Беларуси. «Запад отказывается посылать в Минск своих дипломатов, которые вручали бы верительные грамоты нелегитимному президенту. Это — одно дело. С другой стороны, солидарность с белорусской оппозицией, со Светланой Тихановской и ее кабинетом продолжаются и дальше с той же интенсивностью», — заверил он в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».
В то же время евродепутат признает, что ситуация в регионе поменялась по сравнению с 2020–2021 годами. «Я говорил и самой Светлане Тихановской, что если раньше внимания к ней было больше, то сейчас его стало чуть-чуть меньше, потому что с началом войны больше внимания стало уделяться Украине. Но я также сказал, что такое смещение центра внимания не означает, что Запад забыл про Беларусь», — продолжил Андрюс Кубилюс.
По мнению литовского политика, если в 2020 году были ожидания смены режима в Минске, то сейчас следует готовиться к переменам во всем регионе. «А это — победа Украины, коллапс путинского режима, возможности для демократии в Беларуси и в России. И очень важно отметить, что минувшим летом белорусская оппозиция четко провозгласила свою геополитическую цель — после смены режима демократическая Беларусь будет следовать путем Украины, то есть путем европейской интеграции. И это очень важно, поэтому мы продолжаем работать с белорусскими оппозиционерами», — заверил Андрюс Кубилюс.
«Тихановская делает очень важную и нелегкую дипломатическую работу в западных столицах»
Еще один депутат Европарламента от Литовской Республики — Раса Юкнявичене (Rasa Juknevičienė), вспоминая события лета - осени 2020 года, отмечает, что тогда белорусы удивили западный мир и напугали Путина. «Тогда на улицы вышло столько много людей, которые четко сказали, что у них украли выборы. Белорусы боролись за свои права, некоторые погибали, другие попали в тюрьмы, и в результате режим жестоко подавил эту революцию. Но сопротивлявшиеся люди никуда не исчезли, некоторые уехали за рубеж, живут и у нас в Вильнюсе, и в других местах Европы. Но многие остались жить в Беларуси. Сейчас они не проявляют открыто то, что они думают об этом режиме, но мы, жившие в Советском Союзе, знаем, что за это бывает. Однако протестные настояния никуда не делись», считает она.
Раса Юкнявичене признается, что сейчас она возлагает больше надежд на белорусский народ, чем до 2020 года. «Я раньше думала, что Лукашенко подавил у белорусов волю к сопротивлению, и что продемократически настроенных людей не осталось в этом государстве. Но это не так, и мы должны помочь и белорусской диаспоре, и тем, кто остается в стране всем, чем можем. И я думаю, что белорусская оппозиция подает сейчас хороший пример и российской оппозиции. Конечно, у нее другая ситуация, ведь у белорусов есть лидер, который признается на международном уровне, и Светлана Тихановская делает очень важную и нелегкую дипломатическую работу в западных столицах, для нее открываются двери самых высоких кабинетов, чего, к сожалению, нет у российской оппозиции», — подытоживает госпожа Юкнявичене.