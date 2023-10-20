Какова площадь сектора Газа?

13 октября Израиль обратился к жителям северной части сектора Газа с просьбой эвакуироваться и направиться на юг территории перед вероятной наземной операцией.

Но как далеко находится южная граница Газы от северной? Насколько велика эта небольшая территория по сравнению, например, с крупными городами Европы?

Площадь сектора Газа составляет 365 км2, что примерно соответствует размерам Тулона — города на Лазурном берегу Франции, это чуть более чем в два раза больше Брюсселя или в два раза меньше Мадрида.

Северная часть анклава находится на расстоянии 40 км от южной, а его ширина в самой широкой точке составляет 12 км.

Во Франции это примерно равно расстоянию между центром Парижа и Мант-ла-Жоли, между Лионом и Сент-Этьеном, чуть меньше расстояния между восточной частью Марселя и Тулоном или между Лиллем и Валансьеном.