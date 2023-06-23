"Какой-то тип на поляне". Зачем российский дипломат в Австралии поселился в строительном вагончике

В пятницу премьер-министр Австралии Энтони Албаниз снова заявил журналистам, что решение о запрете строительства посольства было связано с риском шпионажа, и теперь эта угроза устранена.
"Австралия будет отстаивать наши ценности и защищать нашу национальную безопасность", — сказал Албаниз.
Присутствие российского дипломата на стройплощадке, несмотря на расторжение договора об аренде, Албаниз прокомментировал так: "Какой-то тип, прозябающий на поляне в Канберре, не представляет угрозы нашей национальной безопасности. Безопасность объекта обеспечена, и мы в своей позиции уверены".
Неизвестный российский дипломат уже несколько дней живет в вагончике, следовало из сообщений австралийской прессы. По ее наблюдениям, этот дипломат выходил покурить и заказывал доставку еды.
За местом наблюдает австралийская полиция, которая не может предпринять никаких мер против него из-за дипломатического статуса.
В российском посольстве подтвердили, что сотрудники дипмиссии находятся на территории участка, где «обеспечивают сохранность здания консульского отдела, уже построенного и практически готового к эксплуатации, а также стройматериалов».
Дело решит суд
"Сотрудники остаются в техническом строительном вагончике, стоящем на участке с момента начала строительства, —цитирует заявление посольства ТАСС. — Информация о том, что полиция Австралии пыталась каким-то образом их оттуда выдворить, просто не соответствует действительности, как и сведения о захвате участка".
Посольство напомнило, что решение о расторжении договора аренды участка оспорено в суде второй инстанции, «иск будет рассматриваться уже в понедельник».
В июне правительство Австралии приняло решение запретить России открывать новое здание посольства менее чем в километре от здания парламента в Канберре, заявив, что такое расположение дипмиссии представляет неприемлемую угрозу нацбезопасности.
Это давний спор, и правительство вмешалось в него после того, как суд на прошлой неделе признал недействительным постановление столичных властей о расторжении договора аренды.
Россия получила землю в аренду на 99 лет еще в 2008 году, но не смогла реализовать планы по строительстве на участке, заявили городские власти, постановив вернуть его.
Суд первой инстанции встал на российскую сторону, и тогда вмешалось федеральное правительство. В его постановлении было сказано, что Австралия осуждает незаконное и аморальное вторжение России в Украину, а правительство получило "четкие рекомендации по безопасности в отношении риска", связанного с новым адресом российской дипмиссии.