"Какой-то тип на поляне". Зачем российский дипломат в Австралии поселился в строительном вагончике

В российском посольстве подтвердили, что сотрудники дипмиссии находятся на территории участка, где «обеспечивают сохранность здания консульского отдела, уже построенного и практически готового к эксплуатации, а также стройматериалов».

За местом наблюдает австралийская полиция, которая не может предпринять никаких мер против него из-за дипломатического статуса.

Неизвестный российский дипломат уже несколько дней живет в вагончике, следовало из сообщений австралийской прессы. По ее наблюдениям, этот дипломат выходил покурить и заказывал доставку еды.

Присутствие российского дипломата на стройплощадке, несмотря на расторжение договора об аренде, Албаниз прокомментировал так: "Какой-то тип, прозябающий на поляне в Канберре, не представляет угрозы нашей национальной безопасности. Безопасность объекта обеспечена, и мы в своей позиции уверены".

"Австралия будет отстаивать наши ценности и защищать нашу национальную безопасность", — сказал Албаниз.

В пятницу премьер-министр Австралии Энтони Албаниз снова заявил журналистам, что решение о запрете строительства посольства было связано с риском шпионажа, и теперь эта угроза устранена.

Дело решит суд

"Сотрудники остаются в техническом строительном вагончике, стоящем на участке с момента начала строительства, —цитирует заявление посольства ТАСС. — Информация о том, что полиция Австралии пыталась каким-то образом их оттуда выдворить, просто не соответствует действительности, как и сведения о захвате участка".

Посольство напомнило, что решение о расторжении договора аренды участка оспорено в суде второй инстанции, «иск будет рассматриваться уже в понедельник».

В июне правительство Австралии приняло решение запретить России открывать новое здание посольства менее чем в километре от здания парламента в Канберре, заявив, что такое расположение дипмиссии представляет неприемлемую угрозу нацбезопасности.

Это давний спор, и правительство вмешалось в него после того, как суд на прошлой неделе признал недействительным постановление столичных властей о расторжении договора аренды.