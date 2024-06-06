Каким западным оружием Украина будет бить по целям в России

Управляемые или, как их еще называют, планирующие авиабомбы, могут лететь на расстояние до 70 километров, пояснил DW авиаэксперт Валерий Романенко. Поэтому в случае расположения недалеко от российской границы систем Patriot российским самолетам придется залетать в зону досягаемости украинских систем ПВО, чтобы сбросить эти бомбы. „Ни один советский зенитно-ракетный комплекс, находящийся на вооружении Украины, не может по своей дальности сбивать самолеты, которые запускают УАБ. Это могут делать только „Патриоты“, дальность действия которых достигает 160 километров“, - констатирует Романенко. Густав Грессель, однако, предостерегает от завышенных ожиданий относительно максимальной дальности. „Земля - круглая. Начиная от 40 километров расстояния изгиб горизонта приводит к тому, что объекты могут лететь за горизонтом радаров. Если по пути есть холмы или здания, это может еще более увеличить „серые пятна“ для радаров“, - напоминает эксперт.