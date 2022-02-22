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Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Он призвал партнеров Украины ввести санкции против Москвы.
Vitalijus Kličko
Vitalijus Kličko
© AFP/Scanpix

Об этом он написал на своей странице в Telegram в понедельник, 21 февраля. Кличко подчеркнул, что введение ограничений должно состояться без обсуждений и отсрочки.

Глава украинской столицы также отметил, что Россия решением о "признании" псевдореспублик нарушила все нормы международного права.

"Россия разрушила все нормы международного права, терзая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?" — он написал.

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