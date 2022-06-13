Как война России против Украины делает мир беднее: 10 фактов и прогнозов

В своих полугодовых прогнозах Всемирный банк и клуб богатых стран ОЭСР решительно пересмотрели свои недавние оптимистичные взгляды на перспективы мировой экономики и поставили ей новый диагноз: о быстром выздоровлении можно забыть, а риски немедленно погрузиться в очередной кризис как никогда реальны и высоки.

"Мир заплатит высокую цену за войну России против Украины. Она угрожает восстановлению экономики, едва начавшемуся после двух лет пандемии, — говорится в отчете ОЭСР. — Очевидно, что беднейшие страны пострадают больше других".

"Российское вторжение в Украину нанесло урон глобальной экономике, дестабилизировало рынки энергоносителей, обострило нехватку продовольствия и бедность во многих развивающихся странах", — пишут экономисты Всемирного банка.

В двух отчетах более 400 страниц текста и таблиц. Мы прочитали их и отобрали 10 фактов и прогнозов, демонстрирующих, как российское вторжение в Украину сделало мир беднее, чем все рассчитывали еще полгода назад, когда были опубликованы предыдущие, уже постковидные, но еще довоенные оценки.

1. Цена войны

Всемирный банк теперь ожидает подъема мировой экономики в 2022 году всего на 2,9% против прежнего прогноза роста на 4,1%. ОЭСР снизил свой прогноз еще существеннее — до 3% с 4,5%.

Упущенные процент-полтора роста — гигантская сумма с учетом того, что мировой ВВП в этом году впервые должен превысить 100 триллионов долларов в год.

Помимо войны рост тормозят бесконечный ковидный карантин в Китае и повышение кредитных ставок в развитых странах для борьбы с рекордной инфляцией, отчасти вызванной все той же российской агрессией.

Мировая экономика циклична: за подъемом следует спад, потом восстановление до очередной рецессии, и так далее. Со времен Второй мировой войны мир пережил полдесятка рецессий, включая ковидную 2020 года.

Однако ни разу восстановление после спада не спотыкалось так быстро, как сейчас. Главная причина — нападение России на Украину.

Речь пока идет именно о торможении, а не о новом спаде. Но если дойдет и до рецессии, в истории мировой экономики будет зафиксирован новый рекорд — такого короткого периода прироста богатства перед новым спадом мир не знал более 80 лет.

2. Бедные пострадают больше богатых

Развивающиеся страны традиционно беднеют стремительнее развитых в результате любого мирового экономического кризиса, поскольку у них меньше запас прочности и выше зависимость от мировых цен на продовольствие и энергоносители, а также ставок привлечения кредитов в валюте для покупки еды, топлива, технологий и оборудования. Нападение России на Украину ударило как раз по ним.

"Ковид и без того серьезно подорвал рост доходов и сокращение бедности в развивающихся странах. Последствия войны в Украине лишь усугубят эти проблемы. В итоге примерно в 40% этих стран реальные доходы на душу населения так и не вернутся на доковидный уровень. А многим из них будет очень сложно избежать рецессии", — предупреждают экономисты Всемирного банка.

"Особенную озабоченность вызывает прекращение экспорта пшеницы из России и Украины, что может привести к масштабному дефициту еды в развивающихся странах. Им угрожает не только экономический кризис, но и гуманитарная катастрофа, бедность и голод", — пишут экономисты ОЭСР.

3. Россия, Украина и их соседи примут основной удар

Европа и Центральная Азия почти вернулись на доковидную траекторию роста благосостояния в начале 2022 года. Но тут путинская армия перешла украинскую границу.

"Российское вторжение повернуло вспять это восстановление, и в 2022 году экономика региона сократится примерно на 3%", — пишет Всемирный банк, который еще в январе ожидал не спада, а роста на 3%.

Рецессия угрожает не всем, а только России, Украине и еще 4 странам бывшего СССР: Беларуси, Молдове, Кыргызстану и Таджикистану, полагает Всемирный банк.

ВВП Украины, по его расчетам, усохнет на 45% в 2022 году и восстановится не скоро.

"Последствия войны будут ощущаться далеко за пределами краткосрочного прогноза. Она оставит на теле украинской экономики глубокие шрамы в виде уничтоженных производств, выжженных полей, истощенных людских ресурсов", — пишут экономисты банка.

ВВП России, по их расчетам, сократится примерно на 9% и даже в следующем году не вернется к росту, а уменьшится еще примерно на 2% в условиях европейского нефтяного эмбарго и сокращения доходов, потребления, инвестиций и импорта.

Так думает Всемирный банк. ОЭСР прогнозов для России и Украины не дает, потому что это — клуб богатых стран. Планы России присоединиться к нему (Путин обещал к 2014 году) прочно перешли в разряд фантазий после аннексии Крыма 8 лет назад.

4. Украинские беженцы дорого обойдутся Европе

Если точнее, в 26 млрд евро только в 2022 году, подсчитала ОЭСР.

Две трети этой суммы — прямые затраты на прием и размещение. Еще около 9 млрд евро потребуется на дополнительное финансирование образования и здравоохранения.

В ЕС уже более 5 млн украинских беженцев.

"Война в Украине привела к миграции населения исторического масштаба, невиданной со времен Второй мировой. Число беженцев из Сирии достигло трех миллионов после двух лет конфликта, тогда как из Украины столько же бежало за первые три недели", — пишет ОЭСР.

5. Беженцы из Украины (и России) — это не только расходы для Европы

Они позволят ЕС и другим развитым странам Запада частично компенсировать недостаток рабочей силы — один из главных тормозов на пути восстановления мировой экономики после пандемии.

"Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения", — отмечает Всемирный банк.

"Нормализация рынка труда продолжится в 2022-23 годах, несмотря на негативные последствия войны в Украине, — пишут экономисты ОЭСР. — С улучшением эпидемиологической ситуации вырастет доля экономически активного населения, а приток мигрантов и постепенное включение украинских беженцев в рынок труда позволит компенсировать недостаток рабочей силы".

6. Война взвинтила цены на нефть и газ (особенно в Европе)

Из-за санкций, самоограничений западных трейдеров и энергетического шантажа со стороны России нефть подорожала почти в 4,5 раза в номинальном выражении по сравнению с депрессивными ковидными ценами. Такого резкого скачка мир не знал со времен крупнейшего нефтяного кризиса 1970-х годов.

Однако только европейские цены на газ побили исторические рекорды (не без помощи "Газпрома"). Уголь подбирается к пикам 2008 года, а нефть в реальном выражении еще сильно дешевле, чем перед главным финансовым кризисом текущего столетия.

"Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения", — отмечает Всемирный банк.

"Нормализация рынка труда продолжится в 2022-23 годах, несмотря на негативные последствия войны в Украине, — пишут экономисты ОЭСР. — С улучшением эпидемиологической ситуации вырастет доля экономически активного населения, а приток мигрантов и постепенное включение украинских беженцев в рынок труда позволит компенсировать недостаток рабочей силы".

6. Война взвинтила цены на нефть и газ (особенно в Европе)

Из-за санкций, самоограничений западных трейдеров и энергетического шантажа со стороны России нефть подорожала почти в 4,5 раза в номинальном выражении по сравнению с депрессивными ковидными ценами. Такого резкого скачка мир не знал со времен крупнейшего нефтяного кризиса 1970-х годов.

Однако только европейские цены на газ побили исторические рекорды (не без помощи "Газпрома"). Уголь подбирается к пикам 2008 года, а нефть в реальном выражении еще сильно дешевле, чем перед главным финансовым кризисом текущего столетия.

Дорожающие займы в валюте угрожают финансовой стабильности многих развивающихся стран, поскольку растущие ставки в долларах увеличивают их расходы на рефинансирование внешнего долга и уменьшают желание инвесторов давать им в долг в условиях высоких ставок у более надежных западных заемщиков, отмечает Всемирный банк.

ОЭСР перечисляет потенциальные жертв поименно.

"Доля номинированного в валюте госдолга остается на высоком уровне 50-70% в Турции, Болгарии, Румынии и Аргентине. Если отток капитала из развивающихся стран усилится, дальнейшая девальвация резко увеличит их долговую нагрузку", — пишут экономисты ОЭСР и приводят в пример уже попавшие в дефолт Ливан и Шри-Ланку.

9. О борьбе с изменением климата временно забыли

Европа бросилась избавляться от нефтегазовой зависимости от России, и планы "зеленой перестройки" экономики оказались сорваны. Они опирались на замену "грязного" угля и ядерного топлива "чистым" природным газом, львиной долей российского происхождения.

Теперь же американский и катарский газ, а то и польский или немецкий уголь оказались предпочтительнее российского топлива.

"Попытки предотвратить энергетический кризис обернулись паническим поиском альтернативных поставщиков углеводородов и увеличением потребления угля. Это в лучшем случае временное решение, поскольку мир нуждается ровно в противоположном, он нуждается в чистых источниках энергии", — написала в предисловии к отчету ОЭСР ее главный экономист Лоранс Бун.

10. Сколько продлится война, и когда снимут санкции

Оба прогноза основаны на наиболее вероятном с точки зрения их авторов предположении, что война в той или иной форме продлится не меньше года, а санкции против России и Беларуси останутся в силе.

И Всемирный банк, и ОЭСР полагают, что европейское эмбарго на российские уголь и нефть вступит в силу, цены на сырье и металлы перестанут расти, но останутся высокими, мировая торговля будет по-прежнему подавлена проблемами с логистикой, а кредитные ставки во всем мире продолжат повышаться.