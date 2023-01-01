Крупнейший город Австралии Сидней после двухлетнего перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, стал одним из первых городов мира, который встретил 2023 год.
В Сиднее устроили грандиозный фейерверк "Калейдоскоп красок" на мосту Лича. Было выпущено около 9000 ракет, а стоимость фейерверка, по словам организаторов, составила 39 миллионов австралийских долларов.
По данным телекомпании ABC, на фейерверк в районе моста через залив и Сиднейского оперного театра собрались около миллиона человек, причем лучшие места занимались еще с самого утра. В целом за фейерверком в Сиднее удаленно наблюдали около полумиллиарда человек по всему миру.
А первыми государствами, встретившими новый год, традиционно были Самоа и Кирибати (расположены в Тихом океане). После двухлетнего перерыва они вновь принимают туристов. Оба тихоокеанских государства из-за пандемии закрыли свои границы в марте 2020 года. Кирибати вновь открыла их в августе 2022-го, а Самоа — в сентябре.
Самым крупным городом в мире, где одним из первых устроили фейерверк в честь Нового года, стал новозеландский Окленд (в прошлом году праздник не отмечали из-за коронавируса).
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