Людмила со своим 17-летним сыном попала в Австрию весной прошлого года. В 2014 году семье пришлось пережить все тяготы бегства из аннексированного россиянами Крыма, скитания, потом — покупку квартиры в Ирпене, на которую пошли все сбережения.

Теперь квартиры, да и самого дома, нет. Однако в Австрии сын Людмилы прошел интенсивные и бесплатные языковые курсы и смог поступить в университет, где для студентов из Украины создали очень хорошие условия.

Сама Людмила, бухгалтер с многолетним стажем, решила по примеру сына пойти на бесплатные языковые курсы, а затем искать работу по специальности.

Пока семья живет на социальные пособия, но в дальнейшем есть планы встать на ноги.

"В Украине я всегда неплохо зарабатывала, и даже после того, как мы потеряли Крым и дом, никто в нашей семье не задумывался об эмиграции. Но так сложилась жизнь", — рассказывает Людмила. И на вопрос, вернется ли она в Украину, говорит, что это, наверное, не будет иметь смысла.

И по мере того, как миллионы украинских беженцев начнут ассимилироваться в принявших их странах, таких историй будет все больше.

Не в тягость, а в радость?



С одной стороны, самая большая со времен Второй мировой волна беженцев в Европе оказывает дополнительную нагрузку на финансовую систему ЕС. А если учесть, что большинство украинских беженцев — это женщины и дети, то это еще и нагрузка на системы образования и здравоохранения европейских стран.

По оценкам МВФ, беженцы обошлись ЕС примерно в 30-37 млрд евро. Это больше, чем вся международная финансовая помощь, которую Украина получила за весь 2022 год. С другой стороны, это всего около 0,2% ВВП Евросоюза.

С другой стороны, когда украинские мигранты, получив право на проживание и работу, начали эту работу находить и платить налоги, они стали частью европейской рабочей силы и уже сами поддерживают экономику стран, в которых живут.

"Присутствие украинцев в определенной степени компенсировало риски экономического спада, а в некоторых странах, возможно, позволило избежать его", — говорит глава Национального Банка Украины Андрей Пышный. По его словам, беженцы стимулировали потребительский рынок и отчасти компенсировали нехватку рабочей силы в ЕС.

Поначалу украинцы за рубежом активно снимали наличные — почти 10 млрд долларов в марте 2022 года, но впоследствии, когда беженцы начали получать социальную помощь или смогли найти работу, а НБУ ввел ограничения, объемы снятия наличных сократились вдвое, и свои расходы украинцы стали оплачивать преимущественно банковскими картами.

По оценкам НБУ, в среднем в 2022 году расходы украинцев за рубежом по сравнению с предыдущим годом выросли более чем в три раза — до 2 млрд долларов в месяц.

Впрочем, не обошлось и без отрицательных для Европы последствий. Так, приток беженцев заметно повлиял на рынки недвижимости.

Несмотря на то, что арендовать жилье самостоятельно могла всего четверть из них, во многих европейских городах цена аренды существенно выросла.

Из беженцев — в трудовые мигранты



Беженцы из Украины постепенно становятся трудовыми мигрантами. Они активно интегрируются в европейский рынок труда и платят налоги.

По оценкам Центра миграционных исследований Варшавского университета, трудоустроенные украинцы в Польше уже заплатили около 2,4 млрд долларов налогов. Это превышает объемы оказанной беженцам помощи — правда, без учета расходов на образование и здравоохранение.

При этом найти работу пока удается далеко не всем. По данным Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в сентябре были трудоустроены только 28% украинцев, бежавших от войны в Европу.

К тому же беженцам, даже тем, кто имел высокую квалификацию, как правило, приходится искать работу в сферах с более низким уровнем оплаты труда.

И все же в целом, как полагают эксперты, эффект от присутствия украинцев в Европе будет однозначно положительным для обеих сторон. Например, в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) оценивают дополнительный вклад в ежегодные темпы роста ВВП Чехии, Польши и Эстонии в 1,2% в год, а вклад мигрантов в ВВП Венгрии, Латвии, Словакии, Литвы и Румынии — почти в 0,8%.

А что может потерять Украина?



По словам главы НБУ Андрея Пышного, украинцы — это ценнейший актив для экономики принявших их стран, но при этом существует опасность, что беженцы, интегрировавшись в общество этих стран, они уже не захотят вернуться в Украину.

"Люди начинают выстраивать социальные связи, формировать карьерные перспективы, изучают язык, культуру, заводят друзей. Начинают формироваться совсем другие перспективы, не связанные с Украиной, и это едва ли не самый большой риск. Мы можем потерять лучших" , — говорит глава НБУ.

В министерстве экономики ожидают, что в первый год после окончания войны в Украину вернутся около 3 миллионов беженцев, во второй — 1,5 млн человек, а всего — около трех четвертей всех, кто покинул страну из-за войны.

А в Центре экономической стратегии (ЦЭС) полагают, что за границей может остаться от четверти до половины украинских беженцев.

Эксперты центра говорят, что более склонными к возвращению считаются пожилые люди, люди с более низким уровнем образования, а также те, кто работал до войны. А это значит, что и без того крайне тяжелая демографическая ситуация в Украине может лишь усугубиться.

Как говорит директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова, по прогнозам ее института, в 2023 году на одну женщину в Украине будет приходиться 0,8 ребенка при минимальном для нормального воспроизводства населения уровне в 2,2. На деле этот показатель может оказаться еще ниже.

Она считает, что украинки, которые смогли найти хорошую работу в Европе, едва ли захотят вернуться, равно как и те, у кого дети заканчивают там школы и имеют все шансы поступить в европейские университеты, потому что "это не просто пропуск на европейский рынок труда, это привилегированный пропуск".

Между тем, невозвращение значительной части украинцев домой окажет существенное негативное влияние на украинскую экономику, считают в ЦЭС. Страна может потерять до 7,7% своего ВВП.