Если Бахмут падет, сказал Зеленский, то российский президент Владимир Путин "продаст эту победу как на Западе, так и внутри России, в Китае и в Иране". "Как только он почувствует запах крови — почувствует, что мы слабы, — он начнет давить, давить и давить", — подчеркнул президент Украины.

Падение Бахмута, отметил Зеленский, скажется и на настроениях внутри украинского общества. "Наше общество почувствует усталость, — сказал он. — Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними [властями России]".

"Война — это набор побед. Маленькие победы, маленькие шаги", — подчеркнул он, добавив, что Украина воюет "с очень большой страной, большим противником, большой армией", но у которой "маленькие сердца".

Война, подчеркнул Зеленский, объединила украинцев, хотя могла и разделить, но они смогли выбрать именно этот путь: "Я благодарен всем — каждому союзнику, нашему народу, Богу, всем — за то, что мы нашли этот путь в этот критический для нации момент. Это спасло нашу нацию, и мы спасли нашу землю. Мы вместе".

Как отмечает Associated Press, почти все интервью Зеленский давал на английском языке. С журналистами он общался в поезде во время поездки по Украине.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. Российские силы, представленные в том числе и ЧВК "Вагнер", несмотря на сопротивление украинских защитников города, постепенно продвигаются. По данным американского Института изучения войны (ISW), с 21 по 28 марта российские силы захватили еще 5% Бахмута и контролируют 65% территории города.

В начале марта со ссылкой на источники появлялись сообщения, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского возникли разногласия по поводу того, нужно ли продолжать оборону Бахмута. 6 марта после очередного заседания ставки верховного главнокомандующего было объявлено, что Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский "высказались за продолжение оборонной операции".