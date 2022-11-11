Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

"Злоупотребление (шпионскими программами. — Ред.) достигло общеевропейских масштабов", — говорится в докладе спецкомиссии Европарламента, который 8 ноября представила депутат из Нидерландов Софи ин‘т Велд. В документе также утверждается, что часть стран ЕС "использовали системы электронного шпионажа против собственных граждан для достижения политических целей, а также для сокрытия коррупции и преступных действий". При этом, как подчеркивают авторы доклада, ни одно из ведомств в странах ЕС не было готово предоставить на запрос Европарламента конкретные сведения, поэтому документ был подготовлен на основе данных из открытых источников.

Несмотря на это, составители доклада смогли собрать большой объем информации. "Если пазл состоит из 1000 частей, то 900 из них уже у нас в руках", — говорит Велд. По ее словам, на данный момент можно уже исходить из того, что все страны Евросоюза купили шпионские программы, а ряд стран получают прибыль от этого бизнеса: "Кипр и Болгария играют роль экспортных центров, Ирландия предлагает выгодное налогообложение, а Люксембург является финансовым центром для многих производителей таких программ". В Праге ежегодно проходит международная ярмарка шпионского ПО Wiretapper’s Ball, а Мальта является излюбленным местом для его разработчиков.

Самым наглядным примером деятельности таких компаний является израильская NSO Group — производитель шпионской программы Pegasus, использование которой вызвало крупный политический скандал в Греции. Компания имеет представительства на Кипре и в Болгарии, сделки проводит через Люксембург, получая выгоду от возможности беспрепятственно работать на рынке всего ЕС. У компании очень сложная структура, продажа ее продукции намеренно организована крайне непрозрачно, однако "бизнес процветает и приносит прибыль", говорится в докладе.

Греция, Польша и Венгрия — в центре шпионского скандала в ЕС

Самой известной жертвой шпионажа в Греции стал глава оппозиционной левоцентристской партии "Всегреческое социалистическое движение" и депутат Европарламента Никос Андрулакис, в смартфон которого была внедрена программа Predator. Между тем список жертв шпионажа в стране становится все длиннее. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 6 ноября в очередной раз отверг обвинения в своей причастности к скандалу. В интервью телеканалу ANT1 он назвал "позором" утверждения о том, что "премьер шпионит за собственными министрами".

Эксперт по СМИ в университете Македонии в Салониках Никос Маранцидис считает главу правительства Греции ответственным за скандал: "Сначала Мицотакис говорил, что все соответствует закону; теперь говорит, что он решит проблемы в связи с программами Pegasus и Predator". Еще хуже то, что многие греки из-за этого теряют веру в демократическое устройство страны, поскольку "мы снова скатываемся в авторитаризм", говорит Маранцидис. Между тем правительство Греции заявило о намерении запретить продажу шпионских программ.

В докладе Европарламента не менее подробно описана ситуация в Венгрии и Польше. Венгрия стала одной из первой стран, в которой стало известно об использовании властями ПО для слежки за гражданами. Согласно данным Amnesty International, слежка велась за 300 активистами, журналистами, адвокатами. "Использование ПО Pegasus выглядит как целенаправленная стратегия разрушения свободы мнений и СМИ венгерским правительством", — говорится в документе.

В Польше, начиная с прошлого года, возможности использования властями шпионских программ расширены до практически неограниченных. "Права жертв слежки были сильно урезаны, а правовые средства борьбы с ней на практике ничтожны. Правящая партия установила полный контроль, и у жертв нет никакой возможности обратиться куда-либо за помощью", — говорится в докладе.

Нужны правила для шпионского ПО и контроль за его использованием

Amnesty International уже собрала более 100 тысяч подписей под петицией в ООН с требованием прекратить продажу и распространение шпионского программного обеспечения. "Существует острая необходимость в лучшей защите прав человека при экспорте технологий слежки, — пишет генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар. — Мы являемся свидетелями глобального кризиса, вызванного применением шпионского ПО, при котором целенаправленные вторжения в частную жизнь журналистов, активистов и юристов используются для того, чтобы их запугать и заставить замолчать". По словам Калламар, государства-члены ООН должны прекратить использовать сами или мириться с применением таких программ в качестве инструмента подавления.

Софи ин'т Велд также выступает за введение моратория на использование шпионского ПО. Кроме того она призывает к расследованию всех обвинений, предпочтительно Интерполом, а также к приостановке действия сомнительных экспортных лицензий на шпионское ПО и созданию правовой базы для легального его использования. При этом депутат Европарламента признает, что механизма для обеспечения соблюдения новых правил пока нет.