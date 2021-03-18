Как работают вакцины от COVID-19, почему в них добавляют алюминий и есть ли в их составе алкоголь

Что случилось?

В Евросоюзе и Великобритании были вакцинированы около 17 миллионов человек. У всего 37 человек, получивших оксфордскую вакцину, был обнаружен тромбоз.

Германия, Франция, Италия и Испания были среди стран, которые в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины до тех пор, пока не будут проведены дальнейшие исследования.

Однако количество тромбов, о котором сообщается в отчётах, не превышает количества, которое могло образоваться естественным путём.

Всемирная организация здравоохранения в данный момент проводит исследование, но уже заявляет, что нет никаких убедительных доказательств связи оксфордской вакцины с появлением тромбов или её небезопасности. Европейское агентство лекарственных средств также изучает этот вопрос и, как ожидается, примет окончательное решение в четверг.

Как доказать, что вакцина безопасна?



Перед тем как испытывать вакцину на людях, в лабораториях проводят исследования на предмет безопасности на клеточном уровне, делают тесты на животных.

Принцип подобной работы заключается в том, чтобы начинать с малого и переходить к следующему этапу испытаний только в том случае, если нет неконтролируемых проблем с безопасностью.

Какую роль играют исследования?



Если лабораторные данные о безопасности вакцины или лечения показывают положительный результат, ученые начинают проверять их эффективность.

Это означает, что испытания проводятся на большом количестве добровольцев: в случае Pfizer-BioNTech, первой одобренной в Великобритании вакцины, в них участвовало 40 000 человек.

Одной половине добровольцев вводят вакцину, другой половине — плацебо. Исследователям и участникам во избежание предвзятости не сообщают, кто в какой группе находится, до тех пор, пока не будут получены результаты.

Все процессы и исследования проходят и проверяются независимо друг от друга.

Испытания вакцины COVID-19 проходили с невероятной скоростью, но все необходимые этапы были пройдены.

Что такое ускоренное одобрение вакцин против новых штаммов?



Ученые надеются подобрать состав вакцин против коронавируса так, чтобы они продолжали обеспечивать высокую защиту и при появлении новых штаммов заболевания.

Британское управление по контролю лекарственных средств отмечает, что при необходимости новые вакцины будут утверждаться быстрее. Однако это не означает, что будет снижен уровень проверки: безопасность превыше всего.

Но длительные клинические испытания с участием тысяч добровольцев уже не потребуются.

Вместо этого можно будет использовать данные текущих исследований и использования вакцины в реальном мире.



Вызывает ли вакцина побочные эффекты?



Вакцины не являются причинами болезней. Вместо этого они учат иммунную систему организма распознавать инфекцию, против которой они были разработаны, и бороться с ней.

Некоторые люди действительно испытывают легкие симптомы простуды после вакцинации. Это не сама болезнь, а реакция организма на вакцину.

Общие реакции, которые могут возникнуть примерно у одного из 10 человек и которые обычно проходят в течение нескольких дней, это озноб, усталость и боли в мышцах.

Кто выдаёт разрешение на использование вакцины?



Разрешение выдаётся в Великобритании только в том случае, если регулирующий орган уверен в том, что вакцина безопасна и эффективна.

После утверждения вакцины исследования продолжаются, чтобы учёные могли убедиться в отсутствии побочных эффектов или долгосрочных рисков.

Независимые эксперты Объединённого комитета по вакцинации и иммунизации решают, как лучше всего использовать вакцину и кто должен ее получить.

Как работают вакцины от COVID-19?



Вакцина Pfizer-BioNTech (и вакцина Moderna) использует фрагменты генетического кода для вызова иммунного ответа. Это так называемые мРНК-вакцины.

Они не изменяют человеческие клетки, а просто дают организму инструкции по формированию иммунитета к COVID-19.

В вакцине Oxford-AstraZeneca используется безвредный вирус, изменённый так, чтобы быть похожим на вирус, вызывавший пандемию.

Иногда вакцины содержат и другие ингредиенты, например, алюминий, которые делают вакцину стабильной или более эффективной.

А что насчёт аллергии?



Аллергические реакции на вакцины возникают редко. У всех одобренных вакцин есть список входящих в их состав элементов.

У очень небольшого количества людей, которым вводили вакцину Pfizer-BioNTech, наблюдались серьёзные, но подлежащие лечению аллергические реакции.

В качестве меры предосторожности Британское управление по контролю лекарственных средств и товаров медицинского назначения отмечает, что люди, у которых были зарегистрированы серьёзные аллергические реакции на любой из ингредиентов вакцины, в настоящее время прививку делать не должны.

Важно помнить, что в Интернете через социальные сети распространяются призывы против вакцинации. Эти призывы не основаны на рекомендациях учёных (или в них смешана правда и ложь).

Что если у меня уже был COVID-19?



Людям будет предложено сделать прививку, даже если они уже переболели COVID-19, потому что естественный иммунитет может быть недолговечным, а вакцинация может обеспечить более серьёзную защиту.

В руководстве по использованию вакцин говорится, что нет никаких опасений по поводу безопасности при вакцинации людей с постковидным синдромом (так называемым «долгим ковидом»). Но люди, которые в настоящее время болеют COVID-19, должны отложить вакцинацию до полного выздоровления.

Насколько безопасны вакцины для животных и содержат ли они алкоголь?



Некоторые вакцины, например, вакцина против опоясывающего лишая и вакцина против детского назального гриппа, могут содержать свиной желатин.

Вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca не содержат ни этого, ни каких-либо других продуктов животного происхождения.

Британская Исламская медицинская ассоциация утверждает, что алкоголя в нем ничтожно мало — не больше, чем, например, в хлебе.