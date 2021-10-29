Какая-то часть граждан, часто под предводительством популистских партий, протестует, называя это дискриминацией и сегрегацией, но в ближайшие месяцы, по крайней мере этой зимой, ковид-сертификаты во многих странах останутся пропусками в прежнюю жизнь: власти хотят подтолкнуть сомневающихся и ленивых к тому, чтобы сделать, наконец, прививку.

Общая картина применения ковид-сертификатов в Европе довольно пестра.

В Англии ковид-сертификаты нигде не нужны, тогда как Шотландия их ввела и связала с ними некоторые ограничения.

На Украине ковид-сертификаты обязательны для поездки на автобусе или поезде, кроме того, по идее их нужно предъявлять на входе в кафе, кино или торговый центр в т.н. "красных зонах" - регионах с наибольшей заболеваемостью. Но, как передают наши корреспонденты, на деле их проверяют редко.

В России "куар-коды", то есть свидетельства о вакцинации или свежем отрицательном тесте, приняла на вооружение только часть регионов, причем органичения, связанные с прививками, введены очень разные: где-то без "куар-кода" не пускают только на массовые мероприятия, а где-то - даже на работу.

В Эстонии без ковид-сертификата теоретически нельзя пойти в бар или ресторан, но на деле проверяют их далеко не во всех питейных заведениях.

В Латвии до 14 ноября вообще введен новый локдаун с ночным комендантским часом, работой из дому и закрытием большинства магазинов, а что касается ковид-сертификатов, то они обязательны для работников тех сфер, где невозможно работать заочно.

Литва свой сертификат назвала "паспорт возможностей", и без него по идее нельзя попасть в бар или ресторан, в магазин (кроме продовольственных), в любые увеселительные заведения, а также в парикмахерскую или салон красоты.

Как обстоят дела в "старой" Европе? Корреспонденты Би-би-си в разных странах совместными усилиями нарисовали общую картину.

Италия ввела, вероятно, самые жесткие правила в Европе. "Зеленый пропуск" с куар-кодом - свидетельство о по меньшей мере одной прививке от ковида, отрицательном результате теста или о том, что человек уже переболел - нужно показывать везде: в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах, поездах. Без него не пустят и на работу.

"Пропуска проверяют регулярно, и мои родные, прилетев из Британии, были потрясены, насколько строго здесь соблюдают ковидные правила, включая ношение масок", - сообщает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн.

Во Франции, как передает наш корреспондент, "санитарный пропуск" удивительно быстро стал привычной обыденностью, и мало кто задумывается, предъявляя его на своем смартфоне при входе в бар, кино, музей, или при посадке на поезд или самолет.

В Нидерландах, по впечатлением корреспондента Би-би-си, дела обстоят совсем иначе.

"Пропуска были введены 25 сентября, но ни в одном пляжном баре, ресторане, кафе или музее у меня ни разу его не спросили, - передает Анна Холлиган, - хотя по правилам все старше 12 лет должны показывать ковид-пропуск, не нужен он только в магазинах и на спортивных соревнованиях".

Дания еще в апреле первой в Европе ввела "корона-пропуска", но отменила их уже в сентябре вместе со всеми прочими ограничениями, объявив, что эпидемия ковида в стране побеждена.

В Германии в связи с ковид-сертификатами появились новые непонятные иностранцам знаки-объявления. На дверях многих ресторанов, кафе и баров теперь можно увидеть лаконичное объявление "2G". Это значит, что сюда допускаются только либо привитые (geimpft), либо вылечившиея от ковида (genesen).

Если же такого объявления нет, то это значит, что здесь применяется обычное правило 3G, то есть, сюда можно войти и с отрицательным результатом теста.

Как граждане относятся к ковид-сертификатам?



Большинство голландцев приняло ковид-пропуска как средство возвращения к нормальной жизни, но проверяют их в Нидерландах без лишнего рвения. По данным одного недавного исследования, на деле сканируют куар-коды две трети кафе и ресторанов в стране.

"Когда я спрашиваю официантов или кассиров в билетной кассе, нужно ли показать куар-код, обычно отвечают: "да нет, мы вам верим" или "у нас нечем его считывать", - рассказывает Анна Холлиган.

В Дании тоже большинство восприняло ковид-пропуска и связанные с ними ограничения как способ выйти из локдаунов. Ну а теперь в стране уже 75 процентов взрослого населения привито, и начинается кампания третьей прививки.

А вот на Балканах - в Сербии, Хорватии, Словении, Северной Македонии - люди, по впечатлениям корреспондента Би-би-си Гая Делони, явно относятся к ковид-пропускам без энтузиазма.

В одном ресторане, например, в центре македонской столицы Скопье пропуска проверяют, в соседнем - нет. Посетители часто устраивают сцены, и во многих заведениях объявление об обязательном ковид-сертификате на входе - это просто декорация для проверяющих.

Протесты



Итальянцев часто считают нацией, довольно безалаберно относящейся к разным правилам, но пандемия, по ощущениям Марка Лоуэна, многое изменила. Первый удар коронавируса в Европе в прошлом году пришелся именно на Италию, кризис был тяжелым, и сейчас движение "антиваксеров" в стране относительно невелико. Хотя протесты и даже беспорядки были, но немного.

В Швейцарии демонстрации протеста проходят еженедельно, и кроме того, противники обязательных ковид-пропусков собрали подписи за референдум об их отмене. Он пройдет 28 ноября.

Во Франции, в Париже и других городах, демонстрации "антиваксеров" проходят каждую субботу, но, по наблюдениям корреспондента Би-би-си Хью Скофилда, массовым движением они не стали, и демонстрации постепенно становятся все менее многолюдными.

В Австрии, как передает корреспондент Бетани Белл, движение противников ковид-пропусков возглавила ныне оппозиционная правопопулистская Партия свободы. Ее лидер Хербер Кикль обвиняет правительство в дискриминации и расколе общества.

В Словении, в Любляне, протесты проходят каждую среду, и в некоторых случаях полиции приходилось применять слезоточивый газ и водометы. В сербской столице, Белграде, как рассказывает Гай Делони, в самое последнее время тоже появились протестующие, хотя там ковид-пропуска нужны в барах и ресторанах только после десяти вечера.

В Дании все партии, включая оппозицию, согласились с необходимостью ввести ковид-пропуска, но только на определенное время. Так и было сделано: сейчас они отменены. Демонстрации протеста были, но небольшие, в сотни, а не тысячи человек.

Повлияли ли ковид-пропуска на темпы вакцинации?



Во Франции, по словам Хью Скофилда, эффект от введения в августе ковид-пропусков был очевиден: многие из тех, кто колебался, очевидно, решили, что это нужно для возвращения к нормальной жизни, и число привитых взлетело. Сейчас в 65-миллионной стране привиты 50 млн человек, 88,4% населения старше 12 лет.

А с середины октября вступила в силу еще одна мера принуждения к прививке: во Франции отменили бесплатные тесты. В "санитарном пропуске" может быть либо свидетельство о вакцинации, либо свежий отрицательный результат теста, и теперь за тест надо платить, а действует он, как известно, совсем недолго.

"Итальянцев ничто так не мотивирует, как угроза отлучения от любимой trattoria, - говорит Марк Лоуэн, - и когда было объявлено об обязательных ковид-пропусках, в стране случился всплеск числа прививок".

Теперь в Италии привиты 82% населения - это один из самых высоких показателей в Европе.

Надолго ли ковид-пропуска?



В Италии они точно останутся в силе до конца года, а в следующем году правительство обещает решить, что с ними делать, исходя из уровня заражений и госпитализаций, а также доли привитых. Правительство говорит, что альтернатива "зеленым пропускам" - новый локдаун, а большинство итальянцев, как полагает Марк Лоуэн, готовы сделать все, чтобы избежать его.

В Австрии сфера действия ковид-пропусков пока только расширяется: с 1 ноября справки о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном анализе будут обязательны и для выхода на работу. Кроме того, зимой на горнолыжные курорты тоже будут допускаться только люди с ковид-пропусками.

Во Франции первоначально предполагалось, что "санитарные пропуска" будут действовать до середины ноября, но сейчас уже понятно, что их действие будет продлено. Ситуация с заражениями и госпитализациями сейчас намного лучше, чем в августе, когда вводили пропуска, но власти опасаются новой волны этой зимой. На прошлой неделе первое чтение в парламенте прошел закон, по которому действие "санитарных пропусков" может быть продлено до июля 2022 года.