Как понимать видео с задержанными и раздетыми палестинцами в Газе

На видео, подлинность которого подтверждена Би-би-си, раздетые до нижнего белья мужчины стоят на коленях под охраной израильских солдат.

Судя по всему, все они были задержаны в городе Бейт-Лахия на самом севере сектора Газа. По словам палестинских СМИ, среди задержанных есть один известный журналист.

На видео мужчины выстроены в линию на тротуаре, причем ранее им, судя по всему, приказали снять обувь, которая валяется на проезжей части. Их охраняют вооруженные израильские солдаты с бронетехникой.

На других кадрах видно, как их перевозят на военных грузовиках. В израильских СМИ этих людей называют боевиками ХАМАС, которые сдались в плен.

Еще на одном из кадров, достоверность которого пока не подтверждена Би-би-си, люди на коленях и с завязанными глазами стоят в большой песчаной яме.