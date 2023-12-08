Как понимать видео с задержанными и раздетыми палестинцами в Газе

На видео, подлинность которого подтверждена Би-би-си, раздетые до нижнего белья мужчины стоят на коленях под охраной израильских солдат.
Судя по всему, все они были задержаны в городе Бейт-Лахия на самом севере сектора Газа. По словам палестинских СМИ, среди задержанных есть один известный журналист.
На видео мужчины выстроены в линию на тротуаре, причем ранее им, судя по всему, приказали снять обувь, которая валяется на проезжей части. Их охраняют вооруженные израильские солдаты с бронетехникой.
На других кадрах видно, как их перевозят на военных грузовиках. В израильских СМИ этих людей называют боевиками ХАМАС, которые сдались в плен.
Еще на одном из кадров, достоверность которого пока не подтверждена Би-би-си, люди на коленях и с завязанными глазами стоят в большой песчаной яме.
ЦАХАЛ эти кадры напрямую не комментировал, однако в четверг представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что "бойцы ЦАХАЛ и сотрудники Шин-Бет [служба контрразведки] задержали и допросили сотни подозреваемых террористов".
"Многие из них сдались сами за последние сутки. Информация, полученная в ходе их допросов, помогает продолжать боевые действия".
В пятницу представитель израильского правительства Эйлон Леви сообщил Би-би-си, что мужчины были задержаны в Джабалии и Шеджайе на севере Газы, которые он назвал "оплотами и центрами притяжения ХАМАС".
"Мы говорим о мужчинах военного возраста, обнаруженных в районах, откуда гражданские лица должны были эвакуироваться несколько недель назад", — сказал он.
Леви добавил, что их будут допрашивать, чтобы "выяснить, кто действительно является террористом ХАМАС, а кто нет".
Он подчеркнул, что задержанные были обнаружены в районах, где израильские войска вели "ближний бой" с боевиками ХАМАС. По его словам, они "намеренно маскировались под гражданских лиц" и действовали из гражданских зданий.
Среди задержанных действительно был замечен известный палестинский журналист Диаа аль-Кахлут, корреспондент газеты "Аль-Араби аль-Джадид".
По словам этого издания, аль-Кахлут вместе со своими братьями, другими родственниками и "иными мирными жителями" был арестован израильскими военными в городе Бейт-Лахия.
Газета резко осудила "унизительный", как она выразилась, арест своего журналиста, добавив, что военные заставили арестованных раздеться и "при аресте подвергли их инвазивному обыску и унизительному обращению, а затем увезли в неизвестном направлении".
Издание "требует от международного сообщества, защитников прав журналистов и наблюдательных органов осудить продолжающиеся притеснения" Израилем журналистов в Газе.
Би-би-си обратилась к ЦАХАЛ с просьбой прокомментировать предположительное задержание Диаа аль-Кахлута.